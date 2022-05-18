تفويض «التنفيذي» لاختيار بديل الصين في تنظيم «آسيا 2023»

دبي (الاتحاد)



شارك الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم، في كونجرس الاتحاد الآسيوي الـ32، الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي «عن بُعد»، ظهر اليوم، وشارك في الاجتماع أيضاً عبدالله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس الاتحاد، رئيس رابطة المحترفين، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد بالاتحاد الآسيوي، والعمل الكبير الذي شهدته الكرة الآسيوية خلال الأعوام الماضية، خاصة في جوانب التطوير والنهوض بمختلف أوجه العمل الفني والإداري والتنظيمي الآسيوي، ووفق التقارير المرفقة، التي تم عرضها خلال اجتماع الكونجرس.

وكان الاتحاد الآسيوي قد اختار محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد كرة القدم، لمراجعة وتدقيق محضر اجتماع الجمعية العمومية.

من جهته، شدد الشيخ راشد بن حميد على أن اتحاد كرة القدم، يعمل يداً بيد مع شركائه في الاتحاد الآسيوي و«الفيفا»، للاستمرار بالتطوير، بما يتماشى مع استراتيجية الاتحاد، فضلاً عن استمرار العلاقات القوية والمتينة بينه وبين الاتحاد القاري والدولي، مشيراً إلى مساندة الإمارات لكافة ملفات الاتحاد الآسيوي.

ومن جانبه، أعلن الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، عزمه الترشح لولاية ثالثة في رئاسة الاتحاد القاري، اعتباراً من عام 2023، مؤكداً حرصه على المضي قدماً في مواصلة عملية البناء والتحديث في الاتحاد القاري وتوسيع دائرة نجاحاته، بما يخدم تطلعات أسرة كرة القدم الآسيوية، نحو المزيد من التقدم والازدهار.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة في الاجتماع الثاني والثلاثين للجمعية العمومية الذي عقد بحضور جياني إنفانتينو رئيس «الفيفا» وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي ورؤساء وممثلي الاتحادات الوطنية الآسيوية وعددها 47 اتحاداً.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة: ولايتي الثانية رئيساً للاتحاد الآسيوي بدأت عام 2019، وتنتهي عام 2023، وأترشح من أجل إعادة الانتخاب خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي يعقد في البحرين مطلع فبراير 2023، آملاً أن أحصل على ثقة ودعم الجمعية العمومية من جديد لدورة جديدة رئيساً للاتحاد الآسيوي.

وخلال اجتماع الجمعية العمومية، تم الاطلاع على قرار الصين الانسحاب من استضافة نهائيات كأس آسيا 2023، ونظراً للطبيعة الطارئة للموقف، وتقرر تفويض المكتب التنفيذي باختيار مضيف بديل «بعد عملية تقديم ملفات للترشيح عبر إدارة الاتحاد الآسيوي»، ويتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل بخصوص عملية اختيار مضيف كأس آسيا 2023 في الوقت المناسب.

وصادقت «العمومية» على تقارير تدقيق الحسابات المالية لعام 2021، وعلى التعديلات المقترحة على النظام الأساسي والتي تؤكد على التزام الاتحاد بالحوكمة الرشيدة.

من جانبه، أشاد إنفانتنيو بالشيخ سلمان بن إبراهيم، ومسيرة الاتحاد الآسيوي عبر سنوات حافلة بالمنجزات المتميزة، مؤكداً أن قارة آسيا أصبحت تشكل ركناً أساسياً لا غنى عنه في منظومة كرة القدم العالمية، بفضل التطورات المتنامية في مخرجات الكرة الآسيوية على مختلف الأصعدة.

وجدد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة الإشادة بالتزام الاتحادات الوطنية والإقليمية الأعضاء بدعم العودة الواثقة والمستدامة لكرة القدم الآسيوية في أعقاب جائحة «كوفيد-19».

وقال: في هذه الأوقات التي ننظر من خلالها للأحدث التي جرت، فإنه من الواضح أن الاتحاد الآسيوي والاتحادات الوطنية والإقليمية يسيرون في الاتجاه الصحيح من أجل التعافي.

وأضاف: رغم انتشار متحور أوميكرون، دخلنا عام 2022 بثقة، وندين بذلك لاتحاداتنا الوطنية الأعضاء التي استضافت المنافسات، وكذلك للمنتخبات والأندية التي أظهرت نموذجاً رائعاً لروح الوحدة خلال أصعب التحديات.

واستعرض الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة حرص الاتحاد القاري على ديمومة مسابقاته، وقال: منذ الاجتماع الماضي للجمعية العمومية، قام الاتحاد الآسيوي بنجاح وأمان، باستكمال تنظيم النسخة الموسعة من كأس آسيا للسيدات 2022 في الهند، إلى جانب التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، ونهائي دوري أبطال آسيا 2021 وكذلك دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2022، في حين تقام حالياً مباريات دور المجموعات في كأس الاتحاد الآسيوي 2022 وتصفيات كأس آسيا لكرة الصالات 2022 في الكويت.