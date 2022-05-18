لابورتا يتمنى بقاء «أفضل صانع أهداف»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

لم يفقد خوان لابورتا رئيس برشلونة الإسباني الأمل في الاحتفاظ بالنجم الفرنسي عثمان ديمبلي، الذي ينتهي عقده الشهر المقبل.

وقال لابورتا في حديث لـ«راديو كتالونيا»: إن بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018 مع «الديوك» طلب مهلة قبل اتخاذ قراره، وإعلان رأيه بشأن العرض الأخير الذي قدمه له النادي الكتالوني.

ولم يكشف لابورتا عن أية تفاصيل تتعلق بهذا العرض أو الراتب المقترح على اللاعب.

واعترف لابورتا بأن ديمبلي تلقى الكثير من العروض الخارجية في هذه الآونة الأخيرة، وكلها أفضل من عرض «البارسا»، غير أن لابورتا يأمل في أن يكون ثقل برشلونة العالمي ووضعه المميز بين الصفوة و«ثقافة البلاوجرانا»، وعلاقات اللاعب بالمديرالفني تشافي واللاعبين، أسباباً كافية لإقناعه بالبقاء في الكامب نو.

وقال بورتا: ديمبلي يريد البقاء ولكنه يتأثر بخيارات أخرى خارجية، تقدم له شروطاً ترى الدائرة المحيطة به ووكيله أنها أفضل كثيراً مما يعرضه برشلونة.

وأضاف: قدمنا عرضاً منذ وقت طويل وطلبوا منا بعض الوقت حتى نهاية الموسم، إذاً سنعرف الرد في الأسبوع المقبل، وإن كنا نريد إجابة قبل ذلك، ولكننا لا يمكننا أن نجبرهم على شيء لأن ديمبلي في نهاية عقده فعلاً والكلمة الأخيرة له.

وتابع لابورتا: أهم أسباب تقديم عرضنا الأخير للاعب، هو أن المديرالفني تشافي معجب به وكذلك أنا، وهو عرض جيد بالنسبة لميزانية النادي ووضعه الاقتصادي.

وأكد لابورتا أن ديمبلي يتمتع بعلاقات جيدة جداً مع زملائه في غرفة الملابس، وفي مقدمتهم صديقه الجابوني بيير إيمريك أوباميانج الذي زامله من قبل في بروسيا دورتموند الألماني، ولكن المشكلة أن هناك ممثلين يديرون أعمال ديمبلي ومصالحه، وكل أملي أن يكون قراره الأخير في اتجاه تمديد عقده.

يذكر أن اسم ديمبلي تردد بقوة في أندية مانشستر يونايتد وأرسنال وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان.

وقدم عثمان ديمبلي أداءً مبهراً خلال 20 مباراة خاضها مع البارسا في الدوري الإسباني «الليجا» وهو أفضل «ممرر» وصاحب الرقم القياسي في عدد التمريرات الحاسمة التي أسفرت عن أهداف، برصيد 13 تمريرة حاسمة.