العين يضرب القائمين والعارضة 11 مرة!



سلطان آل علي (دبي)



في عالم «الساحرة المستديرة» هناك أهداف كثيرة لم يتم تسجيلها، وكان وقعها أكثر من الأهداف نفسها، وإن أقسى ما يمكن للمشجع والمدرب واللاعب أن يراه، هو ارتطام الكرة في القائم أو العارضة، بدلاً من هز الشباك، وكل منها عبارة عن تتويج أو انتصار، وفي «دورينا» هذا الموسم، من حُسن حظ العين أنه البطل، ومن سوء حظه أنه أكثر من «ضرب العارضة والقائمين»!

يعد «الزعيم» أكثر الأندية التي ضربت تسديداته العارضة والقائمين في «دوري أدنوك للمحترفين» هذا الموسم بـ11 تسديدة، هذا المعدل يعني وجود تسديدة ضائعة على القائمين والعرضة كل مباراتين!، و رغم كل ذلك، يبقى «البنفسج» أقوى هجوم على الإطلاق بـ52 هدفاً، ولو أضفنا الـ11 تسديدة يصل إلى 63 هدفاً خلال 24 مباراة.

ومن دون غرابة، فإن وجود العين متصدراً للقائمة، يعني أنّ هناك لاعباً منه سيتصدر قائمة أكثر اللاعبين تسديداً على العارضة والقائمين، وحدث ذلك بوجود لابا كودجو في الصدارة بـ5 تسديدات، ما يشكل نصف تسديدات العين تقريباً، في حين أنّ جوانكا سدد مرتين، وكل من يحيى نادر وإريك وكوامي ورحيمي سدد مرة واحدة.

وجاء ثانياً خلف العين مباشرة، فريق عجمان بـ10 تسديدات على العارضة والقائمين، وأضاع «البركان» 10 أهداف، كانت كفيلة بأن تجعل في رصيده 42 هدفاً، ضمن أقوى خطوط الهجوم في الدوري، ويأتي بعده النصر بـ9 تسديدات، ثم اتحاد كلباء وشباب الأهلي بـ8 تسديدات، في حين أن العروبة هو الأقل بتسديدتين فقط على العارضة والقائمين ويسبقه الجزيرة وخورفكان بـ4 تسديدات فقط.

والجدير بالذكر أنه منذ الموسم الماضي، لا يوجد فريق أضاع أهدافاً بتسديداته على العارضة والقائمين أكثر من «العميد» النصراوي الذي سدد 24 مرة على إطار القائمين والعارضة في 50 مباراة!

وعلى مستوى اللاعبين، كما أشرنا فإن لابا كودجو يتصدر بـ5 تسديدات على العارضة والقائمين هذا الموسم، يليه سبيستيان تيجالي بـ3 تسديدات مع النصر، وبالعودة إلى آخر موسمين، نجد أنّ علي مبخوت يتصدر اللاعبين الأكثر تسديداً بـ8 تسديدات كانت أقرب للتسجيل من الضياع، ويأتي خلفه مباشرةً لابا كودجو بـ7 تسديدات ثم تيجالي بـ6 تسديدات.



الأهداف مع التسديدات على القائمين والعارضة



العين: 63

الوحدة: 53

الشارقة: 48

النصر: 48

الجزيرة: 44

عجمان: 42

الوصل: 39

خورفكان: 38

بني ياس: 37

اتحاد كلباء: 37

شباب الأهلي: 36

الظفرة: 30

العروبة: 25

الإمارات: 24

الهدافون مع التسديدات

لابا كودجو: 30

عمر خربين: 15

جواو بيدرو: 15

كايو لوكاس: 14

أنتونيو توزي: 13

سبيستيان تيجالي: 13

ضياء سبع: 12

فراس بالعربي: 12