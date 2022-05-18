منتخبنا للسلة يفاجئ «الأحمر» و«الأخضر»



علي معالي (دبي)



نجح منتخبنا الوطني لكرة السلة في تحقيق مفاجأتين من العيار الثقيل في الألعاب الخليجية المقامة حاليا في الكويت، بالفوز على فريقين كبيرين على مستوى الخليج والوطن العربي، وهما البحرين والسعودية، وهما مؤهلان للمشاركة في نهائيات أمم آسيا بشكل مباشر، ويمتلكان عناصر في منتهى القوة، سواء الفنية أو البدنية.

في المباراة الأولى، قدم منتخبنا مباراة كبيرة أمام الأحمر البحريني على الرغم من تأخر منتخبنا في البداية، حيث وصلت النتيجة إلى 17- 2 للبحرين، وتماسك منتخبنا الوطني ونجح د.منير بن الحبيب المدير الفني للمنتخب في «لملمة» خيوط المنتخب سريعا وظل يقترب من المنافس حتى استطاع أن يخطف المباراة في الربع الثالث بالتقدم بفارق 3 نقاط (53/ 50)، على الرغم من تقدم البحرين في الربع الأول 19- 9، وأنهى الشوط الأول لصالحه 34- 33، وفي الربع الرابع والأخير تألق الأبيض حتى نجح في تحقيق الانتصار بنتيجة 71 مقابل 66.

وقدم الشقيقان محمد وحامد عبداللطيف مباراة كبيرة، حيث سجل محمد 23 نقطة متصدرا هدافي «الأبيض»، وقام بعمل 11 متابعة ناجحة، وسجل حامد 18 نقطة، وهو واحد من المواهب الشابة في ملاعبنا، وسجل راشد ناصر 14 نقطة، كما ظهر قيس عمر بمستوى متميز في المتابعة أيضا.

وعلى عكس انطلاقة المباراة الأولى امام البحرين، بدأ منتخبنا في مباراته الثانية ضد السعودية بمنتهى القوة لينهي الربع الأول متقدماً 24- 9، وهي البداية التي جعلت الفريق متفوقاً حتى النهاية، حيث انتهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة 39- 22، ليواصل الأبيض فرض سيطرته، وأنهى الربع الثالث متقدما 53- 44، وقبل النهاية تقاربت النقاط كثيراً، لكن منتخبنا نجح في حسمها بنتيجة 67/ 63، ليقدم الأبيض مفاجأتين من العيار الثقيل في سلة الألعاب الخليجية حتى الآن.

وأجاد راشد ناصر في هذه المباراة من خلال تسجيل 17 نقطة ومحمد عبداللطيف 14 نقطة وقيس عمر 13 نقطة بالإضافة إلى 14 متابعة وجاسم محمد 11 متابعة.

وستكون مباراة منتخبنا الثالثة أمام صاحب الأرض والجمهور المنتخب الكويتي الشقيق مساء يوم غد «الجمعة»، في المسابقة التي يشارك فيها 5 منتخبات خليجية وهي: الكويت والسعودية والبحرين وسلطنة عمان وقطر، بالإضافة إلى منتخبنا الوطني، وتلعب المنتخبات المشاركة في مجموعة واحدة من دور واحد، والمنتخبات الأربعة الأولى سوف تصعد للدور قبل النهائي.