فريق الإمارات للدراجات يتطلع إلى الفوز بجولة إيطاليا



أبوظبي (الاتحاد)



مع وصول تشكيلة فريق الإمارات إلى المرحلة العاشرة من جولة إيطاليا، تسود مشاعر الثقة والحماس في معسكر الفريق بفضل الأداء القوي الذي قدمه عدد من الدراجون، إذ يحتل الفريق المركز الثاني في التصنيف العام، فضلاً عن وصول دراجيه لمنصة التتويج ثلاث مرات حتى الآن في المراحل التسع الأولى.

وينصب التركيز الآن على جواو ألميدا الذي تمكَّن من تعزيز فرصه بالفوز واعتلاء منصة التتويج النهائية في مرحلة فيرونا 29 مايو. فبعد انطلاقة الفريق القوية، وبفضل أدائه في السباق الجبلي في المرحلة التاسعة التي فاز فيها بالمركز الخامس، يحل ألميدا الآن المركز الثاني في التصنيف العام متأخراً بفارق 12 ثانية عن منافسه خوان بيدرو لوبيز (تريك-سيجافريدو) الذي يتصدر التصنيف.

ويتطلع ألميدا الآن إلى تقديم عرض قوي يمكِّنه من انتزاع القميص الوردي من منافسه خوان في المراحل الجبلية المقبلة التي تناسب قدرات نجم فريق الإمارات، وهو يركز على المراحل من 14 إلى 17 التي تقام في نهاية هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تعزز فرصه للفوز بقميص التصنيف العام الوردي.

وكان ألميدا قد حصل على جائزة الأداء القتالي بفضل أدائه المذهل في المرحلة التاسعة من الجولة، إذ حصل على 75% من الأصوات.

ومن شأن هذا المستوى من العزيمة أن يساعده في المراحل المتبقية من الجولة، ولاسيما وأنه يركز جهوده كلها على تحقيق طموحه في الفوز، واعتلاء منصة التتويج النهائية.

وتعليقاً على النتيجة، قال جواو ألميدا: «إننا نخوض مغامرة مذهلة في جولة إيطاليا حتى الآن، سواء على المستوى الفردي لكل منا، أو على مستوى الفريق بأكمله، حيث تمكَّنا من تحقيق نتائج متقدمة، ونسعى إلى تحقيق نتائج أفضل واعتلاء منصة التتويج مرات عديدة في المراحل المقبلة. لقد ساعدتنا اللحظات الصعبة في الجولة على فهم أنفسنا وقدراتنا، وقد مدَّتني هذه اللحظات بالثقة بقدرة الفريق على تحقيق الفوز في النصف الثاني من الجولة، ولا يسعني إلا أن أشكركم جميعاً على دعمكم لنا!».

وكان كلٌّ من فيرناندو جافيريا وديفيد فورمولو قد اعتليا منصة التتويج في مراحل جولة إيطاليا حتى الآن، إذ فاز غافيريا بالمركزين الثاني والثالث في المرحلتين الخامسة والثالثة على التوالي، بينما قدم فورمولو أداء مذهلاً في المرحلة السابعة من الجولة. وكان غافيريا قد أوشك على الفوز في المرحلة الخامسة، قبل أن يتجاوزه منافسه أرنو ديمار، بعد أداء تكتيكي قوي.

ما زال أمام الفرق 12 مرحلة تفصل بينهم وبين لقب جولة إيطاليا، ويستعد الدراجون المتخصصون بسباقات السرعة لخوض المراحل 10 و11 و13، بينما يتطلع الدراجون المتخصصون بسباقات التسلق إلى المشاركة في المراحل الجبلية التي تقام الأسبوع المقبلة، فيما سيكون عرضاً تنافسياً مذهلاً للفوز بلقب الجولة.