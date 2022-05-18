الجمعة 20 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
«الفارس» يتعثر في «الجولات الحرجة»
«الفارس» يتعثر في «الجولات الحرجة»
18 مايو 2022 13:30


محمد سيد أحمد (أبوظبي)


تلقى الظفرة «ضربة موجعة»، بخسارته أمام شباب الأهلي بهدف، في «الجولة 24» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وهي الرابعة على التوالي، بعد أن تعثر أمام الوحدة والعين والوصل، والغريب أن «الفارس» لم يكن سيئاً في هذه المباريات، بل الطرف الأفضل في معظمهما، وخسر 3 لقاءات منها بهدف فقط، ليدفع ثمن مواجهة الأندية الكبيرة في الأمتار الأخيرة من البطولة، ويدخل «دائرة الخطر»، ويصبح مهدداً بعدم البقاء في «المحترفين»، خاصة بعد أن أصبح الفارق بينه والعروبة الذي يحتل قبل الأخير، نقطة واحدة، جعلت مواجهات الفريقين في الجولة المقبلة أمام النصر والوصل، ثم مباراتهما المرتقبة معاً في الجولة الختامية على «صفيح ساخن».
ورغم أن «الفارس» أكمل مباراة «الفرسان» بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 32، إلا أنه قدم مردوداً جيداً، وكان قريباً من التسجيل، ورغم استحواذ شباب الأهلي بنسبة تجاوزت 64%، إلا أن الظفرة صنع فرصتين محققتين مقابل فرصة واحدة ل «الفرسان»، كما أن عرضياته أكثر من ضيفه 19 مقابل 17، ورغم ذلك فشل في التسجيل.
يرى بدر الإدريسي مدرب الظفرة، أن الحظ وظروف المباراة لم يكونا في مصلحة فريقه، مؤكداً أن الهدف الملغي لفريقه «صحيح» لوجود اللاعبين على خط واحد، بجانب عدم احتساب ضربة جزاء بعد لمسة يد على مدافع شباب الأهلي، بجانب فرصتين للعدوة وكانديديو، وتواصل تلقي لاعبيه البطاقات الحمراء للمباراة الثالثة، وشدد على أن الفرصة ما زالت أمام الفريق في آخر مباراتين، ويقاتل «الفارس» فيهما حتى النهاية.

دوري أدنوك للمحترفين
الظفرة
شباب الأهلي
الوحدة
العين
الوصل
آخر الأخبار
«السيتي» يستوحي «الزي الجديد» من «سحر الستينيات»
الرياضي
«السيتي» يستوحي «الزي الجديد» من «سحر الستينيات»
اليوم 11:22
العروبة والوصل.. «القلب المقسوم»!
الرياضي
العروبة والوصل.. «القلب المقسوم»!
اليوم 11:21
ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع قوة الدولار
الاقتصادي
ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع قوة الدولار
اليوم 11:20
5 أرقام فردية «السباق المفتوح» في «أدنوك للمحترفين»
الرياضي
5 أرقام فردية «السباق المفتوح» في «أدنوك للمحترفين»
اليوم 11:18
المحطة الثانية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية تنطلق في أميركا
الرياضي
المحطة الثانية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية تنطلق في أميركا
اليوم 11:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©