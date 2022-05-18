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الرياضي
اليابان تؤكد اقترابها من استضافة كأس آسيا 2023
اليابان تؤكد اقترابها من استضافة كأس آسيا 2023
18 مايو 2022 13:17

طوكيو (أ ف ب)
كشف رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم كوزو تاشيما أنه تم ترشيح بلاده من أجل استضافة كأس آسيا 2023 بعد انسحاب الصين بسبب تداعيات فيروس كورونا.
ونقلت صحيفة «نيكاي سبورتس» اليابانية عن تاشيما أن الاتحاد الآسيوي للعبة تواصل مع الاتحاد الياباني لإمكانية تنظيم البطولة القارية، وقال في هذا الصدد: «لقد تمت مقاربتنا، إذا قدر لليابان استضافة البطولة، سيكون الأمر مثيراً من دون أدنى شك».
واعتذرت الصين عن عدم استضافة كأس آسيا بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، حسب ما أعلن الاتحاد القاري السبت الماضي، في وقت تكافح البلاد أسوأ انتشار لفيروس كورونا منذ بدء فترة تفشيه.
وكان من المقرر أن تقام البطولة في 10 مدن خلال الفترة من 16 يونيو إلى 16 يوليو 2023 بمشاركة 24 منتخباً، وذلك بعد اختيار الصين من أجل الاستضافة في 5 يونيو 2019 خلال الاجتماع الاستثنائي للجمعة العمومية في باريس.
وتضاف كأس آسيا إلى سلسلة أحداث في الصين واجهت الإلغاء أو التأجيل، أبرزها دورة الألعاب الآسيوية «هانغجو 2022» التي كانت مقررة في سبتمبر، على بعد 200 كلم من شنغهاي المتضررة من الجائحة.
وكانت منتخبات الصين (كونها المضيفة سابقاً) واليابان وسوريا وقطر وكوريا الجنوبية وأستراليا وإيران والإمارات والسعودية والعراق وعمان وفيتنام ولبنان، قد ضمنت تأهلها الى البطولة، فيما من المقرر ان تستكمل تصفيات الدور الثالث بين 8 و14 يونيو بنظام التجمع.
وتحمل اليابان الرقم القياسي بعدد مرات إحراز اللقب (4) أمام السعودية وإيران (3)، فيما أحرزت قطر اللقب الأول في تاريخها عام 2019 في الإمارات.

كأس آسيا
اليابان
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كورونا
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