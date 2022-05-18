«العنابي» يعود في «الوقت الضائع»



محمد سيد أحمد (أبوظبي)



تمسك الوحدة بالأمل في المنافسة على وصافة «دوري أدنوك للمحترفين»، بفوزه على اتحاد كلباء بـ «ثنائية» في «الجولة 24»، وشهدت المباراة عودة «الثنائي» فابيو مارتنيز وجواو بيدرو إلى تسجيل الأهداف، وبعد أداء جيد، بعكس المستوى الذي قدمه «العنابي» في الجولات الثلاث الماضية، فضلاً عن عودة الروح القتالية العالية والإصرار على الفوز، كما أنها المرة الأولى بعد 7 مباريات لا يستقبل فيها الوحدة أهدافاً.

ورغم أن «أصحاب السعادة» واصل عاداته في الابتعاد عن منصة التتويج للموسم الـ 12 على التوالي، إلا أنه بشكل عام قدم موسماً مغايراً، واستعاد الكثير من بريقه، حيث إنه ظل منافساً على جميع البطولات لوقت قريب، ويملك فرصة التتويج في كأس رئيس الدولة.

إلا أن هبوط مستوى بعض اللاعبين، وتذبذب مستوى آخرين، وبالذات ثلاثي الهجوم فابيو مارتنيز، وعمر خربين، وجواو بيدرو منذ مباراة العين ضمن «الجولة 19»، والتي كانت خسارتها «نقطة تحول» في مسار«العنابي» في المنافسة على «الدرع»، وأخطاء الجهاز الفني في اختيار العناصر المناسبة، في عدد من المباريات، عوامل أسهمت في أن يتراجع الفريق إلى المركز الثالث، وليس أمامه حالياً إلا الفوز علي الجزيرة والنصر، وانتظار هدية من الإمارات الذي هبط رسمياً، والعين الذي حسم اللقب، عندما يواجهان الشارقة الذي يتقدم عليه بنقطتين في جدول الترتيب.