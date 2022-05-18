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الرياضي
عجمان «الرابح الأكبر» في «ديربي بر دبي»!
عجمان «الرابح الأكبر» في «ديربي بر دبي»!
18 مايو 2022 10:24

مراد المصري (دبي)


جاء فوز عجمان على الوصل 4-2 في «الجولة 24» لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، ليكون بمثابة وقع الصدمة على «الإمبراطور»، إلا أنه كافأ «البركان» على موسمه المتميز للغاية، بعد ترتيب صفوفه جيداً عقب معاناته من شبح الهبوط في الموسم الماضي.
ولعل اللافت أن عجمان فرض تفوقه على طرفي «ديربي بر دبي» الوصل والنصر هذا الموسم، بعدما جمع 10 من أصل 12 نقطة ممكنة أمامهما، محققاً 3 انتصارات وتعادل، حيث تعادل مع الوصل من دون أهداف ذهاباً، ثم تفوق عليه إياباً، فيما حقق الفوز على النصر بثلاثية ذهاباً ثم بهدف إياباً، كما أنه حقق الفوز على الفريقين في مباريات تحديد المراكز في كأس رابطة المحترفين.
وحقق عجمان إنجازاً تاريخياً، بعدما أصبح أول فريق يسجل أربعة أهداف في شباك الوصل خلال الشوط الأول، من أي مباراة خاضها «الفهود» في دوري المحترفين، حيث فرض الفريق تفوقه بشكل مطلق، وكاد أن يخرج بـ «غلة» أكبر، بفضل الانسجام بين لاعبيه، بقيادة التونسي المتألق فراس بالعربي الذي سجل «ثنائية»، ليسهم بـ 7 أهداف في آخر 4 مباريات لعجمان في الدوري، حيث سجل أربعة أهداف وصنع ثلاثة أهداف.

دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
الوصل
النصر
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