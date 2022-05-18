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الرياضي
بالعربي.. «كوكتيل مهارات»
بالعربي.. «كوكتيل مهارات»
18 مايو 2022 10:23

رضا سليم (دبي)


تحول التونسي فراس بالعربي لاعب وسط عجمان إلى نجم الشباك في «الجولة 24» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما نجح في قيادة «البرتقالي»، إلى الفوز على الوصل بـ «رباعية»، سجل منها هدفين، ورفع رصيده إلى 10 أهداف، في سباق الهدافين، ويتصدر مقدمة الهدافين للفريق، سجلها خلال 23 مباراة، وبالتحديد في 2070 دقيقة هذا الموسم.
وسجل النجم التونسي هدف التقدم الأول، بعدما نجح سعيد جاسم في إحراز هدف التعادل، وعاد فراس لـ «يبصم» بالهدف الرابع الأجمل في المباراة والجولة، والذي جاء من ضربة ثابتة أمام منطقة جزاء «الإمبراطور».
والمثير أن المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق يطارد بالعربي، بعدما سجل 5 أهداف في 10 مباريات، منذ أن ارتدى قميص الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية، قادماً من الاتفاق السعودي، وبات على بُعد هدف عن الجامبي أبوبكر تراولي الذي رحل إلى الدوري السويدي.
ويعد بالعربي الورقة الرابحة لـ «البرتقالي»، والذي يعتمد عليه الصربي جوران مدرب الفريق في كل المباريات، بوصفه «العقل المفكر» و«كوكتيل مهارات»، من خلال تحركاته ولمساته الساحرة في وسط الملعب، رغم أنه خرج من قائمة الفريق هذا الموسم، بعد انضمامه إلى منتخب «نسور قرطاج»، قبل كأس أمم أفريقيا، ودخول اللبناني ربيع عطايا بدلاً منه ولعب مباراة واحدة، إلا أن فراس عاد للفريق، بعدما تعرض للإصابة ولم يلحق بمنتخب بلاده.
وبشكل عام كسر بالعربي حاجز الأهداف السبعة التي سجلها الموسم الماضي مع الفجيرة في 23 مباراة، وبالتحديد في 2007 دقيقة، قبل أن ينتقل إلى عجمان، بجانب أنه يدخل ضمن أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات مع الفريق، وأيضاً في التمريرات والمراوغات، والتسديدات على المرمى، وهو ما يضعه في التشكيلة الأساسية على مدار الموسم من دون توقف.

دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
الوصل
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