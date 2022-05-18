«قبلة الحياة» في «النفس الأخير»!

مراد المصري (دبي)



احتدم صراع الهبوط، بعد فوز العروبة على الإمارات بهدف، في «الجولة 24» لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، مع خسارة الظفرة أمام شباب الأهلي بالنتيجة نفسها، وبالتالي فإن العروبة اصطاد عصفورين بحجر واحد، بعدما تأكد هبوط منافسه المباشرة «الصقور» إلى دوري الدرجة الأولى، وشدد الضغط على «الفارس» بفارق «نقطة» تفصل بينهما حالياً.

ومع تبقي مباراتين، فإن السباق يبدو مثيراً للغاية، حيث سيكون «الخطأ ممنوعاً»، في حال أرادا الاستمرار في «الأضواء»، وتحديداً العروبة، رغم المهمة الصعبة على أرضه أمام الوصل، حيث إن خسارته وفوز الظفرة «خارج الديار» على النصر، تعني هبوطه رسمياً، أما في حال أي نتائج أخرى، فإن الإثارة تتواصل إلى الجولة الأخيرة.

ولم يكن أحد يعتقد عند سحب قرعة الموسم للدوري، أن الجولة الأخيرة التي تجمع بين الظفرة والعروبة، ربما تشكل «النزال الأخير» بين الفريقين على البطاقة الأخيرة للبقاء على «قيد الحياة» في «المحترفين».

ولعل اللافت عودة العروبة القوية، بعدما بدا للوهلة الأولى أن الظفرة نجا من صراع الهبوط، عندما استهل الدور الثاني جيداً، مع مدربه المغربي بدر الدين الإدريسي، ووصل إلى «النقطة 18»، في وقت جاءت خسارة العروبة الكبيرة أمام الشارقة بخماسية، وكأنه رفع الراية البيضاء، إلا أنه عاد تحديداً في الدقيقة 33، عندما سجل له جيانلوكا مونييز هدف التعادل أمام خورفكان، ليحصد نقطة، ثم جاء هدف الفوز القاتل في الدقيقة الأخيرة على بني ياس بهدف محمد خلفان لتصبح النتيجة 2-1، وأخيراً تفوق على الإمارات بهدف البحريني علي مدن، ليكسب 7 نقاط متتالية رفعت رصيده إلى 17 نقطة، وجعلت حلم الاستمرار ممكناً في «الأضواء».