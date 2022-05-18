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الرياضي
دودو هداف «النسور» بـ «القوة 23»
دودو هداف «النسور» بـ «القوة 23»
18 مايو 2022 10:16

فيصل النقبي (خورفكان)


تألق البرازيلي رافائيل جيماريش الشهير بـ «دودو» مع خورفكان أمام الجزيرة، وسجل «ثنائية» من ضربتي جزاء للمرة الأولى بالدوري، على مدار المواسم الثلاثة الماضية التي قاد خلالها «النسور»، ليرفع رصيده إلى 23 هدفاً، منفرداً بصدارة هدافي الفريق هذا الموسم، برصيد 9 أهداف، بجانب صناعة 5 أهداف.
وسجل دودو في موسمه الأول 7 أهداف، وكرر العدد نفسه في الموسم الماضي، إلا أن «الغلة» بلغت 9 أهداف في دوري «أدنوك للمحترفين»، رغم أنه لا يلعب في مركز «المهاجم الصريح».
وسبق أن أبدى دودو رغبته في الاستمرار مع خورفكان للموسم الرابع على التوالي، حيث سيكون أول أجنبي يكمل هذه المدة في مشوار «النسور» بالدوري.
أكد دودو سعادته الغامرة بالتسجيل في مرمى الجزيرة، وقال إن الفريق نجح في تحقيق النتيجة الإيجابية التي أوصلته إلى «النقطة 25»، وفي موقف بعيد عن حسابات الهبوط.
وأضاف: علينا أن نختم الموسم جيداً، ونضيف عدداً من النقاط، فيما تبقى من مباريات.

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
الجزيرة
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