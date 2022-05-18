4 ضربات جزاء حاسمة تتصدر «المشهد 24»

معتصم عبدالله (دبي)



تصدرت أهداف «ضربات الجزاء» الأربع مشهد «الجولة 24» لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي أسدل عليها الستار أمس، وشهدت تسجيل 18 هدفاً من بينها 4 أهداف من «علامة الجزاء»، بما نسبته 22 % من جُملة أهداف الجولة، غير أن الأهداف من «علامة الجزاء» كانت حاسمة إلى حد كبير في تحديد هوية الهابط الأول إلى دوري الأولى فريق الإمارات، وإنعاش حظوظ العروبة في البقاء، في ظل الصراع المحتدم والقوي مع منافسه الظفرة.

ومنحت «ضربة جزاء» سددها البحريني علي مدن لاعب العروبة بنجاح في مرمى مضيفه الإمارات في الدقيقة 52، «الصقور» تأشيرة الهبوط الأولى من «المحترفين» إلى «دوري الهواة»، بعدما تجمد رصيد «المتذيل» في 10 نقاط، مع بقاء جولتين على الدوري، في الوقت الذي أنعشت فيه ذات الركلة حظوظ العروبة، في صراع البقاء، بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز قبل الأخير.

وتسببت «ركلة جزاء» ثانية سددها «البديل» يوري سيزار لاعب شباب الأهلي بنجاح، في مرمى خالد السناني حارس الظفرة، في إطلاق جرس إنذار شديد اللهجة لـ «الفارس»، بعدما تجمد رصيد الفريق في 18 نقطة، في المركز الحادي عشر، حيث يتنافس الظفرة والعروبة على بطاقة الهبوط الثانية، في الجولتين الحاسمتين، حيث يلتقيان قطبي «بر دبي» النصر والوصل على التوالي في «الجولة 25»، قبل المواجهة المباشرة في «الجولة 26» والأخيرة، على استاد حمدان بن زايد، علماً بأن مباراة الفريقين في الدور الأول حُسمت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وسجل المتألق رافايل جويمارايس الملقب بـ «دودو» هدفين لفريقه خورفكان من «ضربتي جزاء» في الدقيقتين 10 و95 على التوالي أمام ضيفه الجزيرة 2-1، ليأمن استمرار «النسور» في «دوري الكبار» لموسم ثالث على التوالي، منذ صعوده في 2019- 2020 «الملغي»، ورفع خورفكان بفضل هدفي دودو من «علامة الجزاء» رصيده إلى 25 نقطة، في المركز الحادي عشر.

وتعد «الجولة 24» الرابعة في «دوري أدنوك للمحترفين» خلال الموسم الحالي 2021- 2022، والتي تشهد تسجيل 4 أهداف من «ضربات الجزاء» بعد الجولات 11، 17، 21، علماً بأن «الجولة 20» شهدت احتساب 7 ضربات جزاء، لتكون أكبر نسبة، مقابل 6 في الجولتين 9 و16.

وجاء 57 هدفاً في الدوري، خلال الموسم الحالي من «علامة الجزاء»، من أصل 473 هدفاً، في 168 مباراة، بما نسبته 12 %، علماً بأن عدد ضربات الجزاء المحتسبة، وصل إلى 74 من بينها 9 ضربات لفريقي العين والوصل، الأكثر حصولاً على الركلات من «علامة الجزاء»، فيما يعد النصر والإمارات الأكثر ارتكاباً لمخالفات «ضربات الجزاء» برصيد 9 على كل فريق.

وتساوى البرازيلي دودو لاعب خورفكان وصاحب «الثنائية»، في مباراة الجولة الأخيرة أمام الجزيرة مع «الثنائي» لابا كودجو مهاجم العين، والبرتغالي توزي لاعب وسط النصر، برصيد 5 أهداف من «علامة الجزاء»، كأعلى نسبة تسجيل للاعبين.

ويتصدر عجمان قائمة الفرق الأكثر تسجيلاً للأهداف من ضربات الجزاء برصيد 7 في الموسم الحالي، مقابل 6 ضربات لفريقي العين والوصل، و5 ضربات للنصر والوحدة وخورفكان، و4 ضربات للجزيرة والعروبة وبني ياس والشارقة، و3 ضربات لاتحاد كلباء وشباب الأهلي، مقابل ضربة واحدة لفريق الإمارات، فيما يعد الظفرة الوحيد الذي لم يسجل من «علامة الجزاء» ولم تحتسب له «ركلة جزاء» في الموسم الحالي.