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الرياضي
دي ليخت.. الساعة حانت مع «السيدة العجوز»!
دي ليخت.. الساعة حانت مع «السيدة العجوز»!
18 مايو 2022 09:20

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


تراجع يوفنتوس الإيطالي عن فكرة عرض قلب دفاعه الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت، للبيع هذا الصيف، بعد أن أعلن منذ أكثر من شهر أنه لا يمانع رحيله، إذا ما دفع النادي الذي يرغب في ضمه، مائة مليون يورو، وكان دي ليخت مطلوباً وقتها من أكثر من نادٍ أوروبي، في مقدمتها برشلونة ومانشستر يونايتد.
وأنضم ماتياس إلى «السيدة العجوز» في 2019، قادماً من أياكس أمستردام الهولندي مقابل 85 مليون يورو، وأكدت شبكة «سكاي سبورت» إيطاليا أنه سيجدد عقده حتى 2026.
وواجه النجم الهولندي الشاب صعوبات كبيرة في التأقلم على الكرة الإيطالية والدوري «الكالشيو»، وعانى في البدايات من قلة المشاركة في المباريات، نظراً لوجود عملاقين كبيرين في قلب دفاع اليوفي «كيلليني وبونوتشي»، غير أن الظروف تغيرت الآن، بعد أن أعلن كيلليني عن رحيله بنهاية هذا الموسم، ما دفع مصادر صحفية إيطالية عديدة إلى القول إن ساعة دي ليخت حانت مع «السيدة العجوز».
ويقترب يوفنتوس من الحصول على المركز الرابع في «الكالشيو»، والذي يضمن له مكاناً في دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج» الموسم المقبل. 

وسبق لدي ليخت أن تألق مع ناديه السابق أياكس، ما شجع إدارة «البيانكونيري» على التعاقد معه في 2019.
وذكرت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن النجم الهولندي الشاب لا تزال أمامه سنوات رائعة في الملاعب، نظراً لصغر سنه «22 عاماً».
وأشارت شائعات عديدة إلى أن دي ليخت مطلوب بقوة في برشلونة الإسباني، الذي تردد أنه قدم عرضاً لضمه مقابل 85 مليون يورو، لكي يلعب إلى جوار فرينكي دي يونج مواطنه وزميله السابق في أياكس، ولكن اللاعب رفض، وفضل البقاء مع «السيدة العجوز»، بينما أفادت أنباء أخرى بأن مانشستر يونايتد يضعه في دائرة اهتماماته، لتدعيم الدفاع، وليكون أيضاً إلى جوار فان دي بيك مواطنه وزميله السابق في أياكس، والذي من المقرر أن يعود من الإعارة إلى إيفرتون في نهاية الموسم، لحاجة إيريك تين هاج المدير الفني الجديد لجهوده في الموسم الجديد، وهو الذي سبق له تدريبه في أياكس.

يوفنتوس
أياكس
برشلونة
مانشستر يونايتد
دي ليخت
دي يونج
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