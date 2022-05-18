12 لاعباً يرحلون من «البارسا»



أنور إبراهيم (القاهرة)

يستعد برشلونة لصيف ساخن في سوق الانتقالات المقبلة «الميركاتو الصيفي»، يسعى خلاله للتخلص من 12 لاعباً، وضم 7 لاعبين جدد في مختلف الخطوط ، وفقاً لتقديرات صحيفة «دياريو سبورت» التي أكدت أن تشافي هيرنانديز المدير الفني سيبلغ لاعبيه بمن يبقى منهم ومن يرحل، ويتعين على وكلاء اللاعبين التحرك من الآن في اتجاه البحث عن عقود جديدة للاعبين المدرجين على قائمة المطلوب رحيلهم.

ويعتبر المدافعان الفرنسيان كليمان لينجليه «26 عاماً» وصامويل أومتيتي «28 عاماً»، أبرز المطلوب رحيلهم من الخط الخلفي، إذ يبحث «البارسا» عن قلب دفاع جديد بدلاً منهما. وشهدت مسيرة أومتيتي مع برشلونة الكثير من «العثرات» بسبب الإصابات المتكررة، وإن أكد أنه أصبح في الوقت الحالي في حالة جيدة، وكل ما يطلبه هو المشاركة في المباريات، ليثبت جدارته بالبقاء في «الكامب نو»، أما في حالة تأكد رحيله، تكون فرنسا هي وجهته القادمة على الأرجح.

أما قلب الدفاع الآخر لينجليه، فيرغب برشلونة في بيعه أو إعارته على أقل تقدير، وأكثر ما يشغل هذا اللاعب هو الاستمرار في المشاركة في المباريات، حتى يلفت نظر ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب «الديوك»، من أجل ضمه قبل نهائيات كأس العالم القادمة «قطر 2022»، ويحتاج لينجليه إلى المزيد من دقائق اللعب، سواء بقي مع «البارسا» أو رحل، حتى يصل إلى المستوى الذي يؤهله للعب في «المونديال».

وفي سياق آخر، تأمل إدارة برشلونة الحصول على خدمات الإسبانيين سيزار أزبليكوتا

«32 عاماً»، وماركوس ألونسو «31 عاماً» ظهيري تشيلسي الإنجليزي، حيث أبدى ألونسو استعداده للرحيل عن «البلوز» بنهاية الموسم وقبل انتهاء عقده، غير أن قرار ضمه لبرشلونة يتوقف على السعر النهائي الذي يطلبه تشيلسي مقابل التفريط فيه.

أما أزبليكويتا الذي أكدت مصادر إسبانية وإنجليزية عديدة أنه توصل بالفعل إلى اتفاق مع برشلونة لمدة عامين، فسيجتمع في أقرب فرصة مع إدارة النادي الإنجليزي لتقرير مستقبله، وخاصة أن عقده الذي ينتهي هذا الصيف، به بند يسمح لتشيلسي بالاحتفاظ به لموسم آخر، ما يعني إن رحيله سيكون بمقابل مادي، وهناك مدافع ثالث من تشيلسي، هو الدانماركي كريستيان كريستينسن «26 عاماً» الذي تفيد أنباء مؤكدة أنه سينضم إلى برشلونة مجاناً بنهاية الموسم.

وحرصت صحيفة «دياريو سبورت» على أن تؤكد أن وصول مدافعين من أصحاب الخبرة الكبيرة، يتيح لـ «البارسا» العودة إلى المنافسة بقوة على البطولات والألقاب، وتقليل الفجوة الموجودة بينه وبين غريمه اللدود ريال مدريد الذي فاز بلقب الدوري «الليجا» هذا الموسم بفارق كبير من النقاط، وقبل نهايته بأربع جولات.