225 مليون يورو عقد مبابي!



أنور إبراهيم (القاهرة)



أصبح الفرنسي كليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، قريباً من الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني، والأيام القليلة القادمة حاسمة في تحديد مستقبله بصور نهائية، بعد انتهاء عقده في يونيو المقبل.

وقال الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو الذي يعمل في شبكة «سكاي سبورتس» إيطاليا، إن مبابي سيعقد اجتماعاً أخيراً مع عائلته وجميع أفراد عشيرته خلال الأيام القادمة، وربما خلال ساعات، في الوقت الذي تبدو فيه إدارة ريال مدريد في غاية التفاؤل، بشأن تحقيق هدفها الأهم الذي تسعى إليه منذ الموسم الماضي، والخاص بضم النجم المتوج بمونديال روسيا مع «الديوك».

صحيفتا «ماركا» الإسبانية و«ذا أتليتك» الإنجليزية تحدثتا عن اتفاق مبدئي بين اللاعب والنادي الإسباني، وإن كان التوقيع النهائي لم يحدث بعد، نظراً لوجود بعض التفاصيل الصغيرة التي لم تتم تسويتها حتى الآن.

وفي المقابل، مازال باريس سان جيرمان متمسكاً بالأمل في بقاء مبابي في «حديقة الأمراء»، وتجديد عقده، خاصة بعد أن رفع النادي الفرنسي عرضه مؤخراً بصورة مغرية، إذ وافق على منحه راتباً أكبر من 50 مليون يورو سنوياً، وبالتحديد 56 مليوناً، ولا يمانع في أن تكون مدة العقد لا تتجاوز العامين، وإضافة بعض المتغيرات الأخرى في العقد، في حالة فوزه بلقب الهداف والحصول على دوري الأبطال «الشامبيونزليج»، وفوزه بالكرة الذهبية.

وكان مبابي عاد مع فريقه من زيارة سريعة إلى قطر، تخللها معسكر تدريبي وترفيهي قصير، كما حضر في باريس حفل توزيع جوائز رابطة اللاعبين المحترفين الفرنسية، وتسلم جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي «ليج آن» هذا الموسم.

وتلقى مبابي سيلاً من الأسئلة من جانب الصحفيين، فيما يتعلق بمستقبله، وما إذا كان سيبقى في سان جيرمان أم سيرحل، وكان رده أنه اتخذ تقريباً قراره، ولكنه لن يعلنه إلا قبل انضمامه إلى معسكر منتخب بلاده يوم 28 مايو الجاري، وإن كانت بعض المصادر الصحفية الفرنسية أكدت أنه ربما يعلن قراره مباشرة، بعد مباراة ميتز في الجولة الأخيرة للدوري الفرنسي يوم 21 مايو الجاري، حتى لا تنقلب عليه جماهير «الألتراس» التي تشجع فريقه الحالي.

وعندما حاول أحد الصحفيين استدراجه بسؤال غير مباشر، لكي يعرف منه بـ «خبث»، ما إذا كان سيبقى أم سيرحل، مفاده: هل أصبح هدفك الآن تحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف مع سان جيرمان، والذي يحتفظ به حتى الآن الأوروجواياني أدينسون كافاني؟، إلا أن محاولة هذا الصحفي باءت بالفشل، ولم يسقط مبابي في «الفخ»، لأن الإجابة تعني بقاءه أو رحيله،واكتفى بأن قال: لابد من احترام كافاني صاحب المائتي هدف وكذلك زلاتان إبراهيموفيتش، وأنا سعيد لكوني واحداً من هذا المثلث، وأحد «التوب 3» الأكثر تهديفاً في تاريخ النادي الباريسي.

وتحدثت صحيفة «ذا أتليتك» عن تفاصيل عقد مبابي «المفترض» مع ريال مدريد، وقالت إنه سيحصل على 100 مليون يورو مكافأة توقيع، وراتب قدره 25 مليون يورو سنوياً لمدة 5 سنوات، بقيمة إجمالية 225 مليون يورو، واتفقت الصحيفة الإنجليزية مع «ماركا» على أنه ما زالت هناك بعض التفاصيل الصغيرة التي يتعلق بعضها بتسويق صورة اللاعب، والنسبة التي يحصل عليها مقابل ذلك. وذكرت مصادر صحفية إسبانية إن الريال لن يعلن عن الصفقة قبل مباراة نهائي دوري الأبطال «الشامبيونزليج»، وسيترك للاعب مهمة الإعلان عنها أولاً.