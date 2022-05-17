«الفرسان» يستعيد هدافه بعد غياب 7 أشهر

منير رحومة (دبي)

عاد البرازيلي إيجور جيسوس هداف شباب الأهلي، إلى أجواء التدريبات مع فريقه، وذلك بعد إكمال مرحلة التأهيل، واستعادة جاهزيته البدنية والفنية بعد ابتعاده سبعة أشهر عن الملاعب بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وتشكل عودة جيسوس الفائز بجائزة «الفتى الذهبي» لأفضل لاعب مقيم في دوري المحترفين في الموسم الماضي، دعامة قوية للخط الأمامي لفريق «الفرسان»، حيث لعب 37 مباراة في مسابقات المحترفين، سجل خلالها 18 هدفاً، منها هدفان في هذا الموسم قبل تعرضه للإصابة في أكتوبر الماضي.

ويذكر أن جيسوس أجرى جراحة في البرازيل، وأكمل مرحلة التأهيل، قبل أن يعود إلى دبي الشهر الماضي، وينضم إلى التدريبات تحت قيادة المدرب مهدي علي.

ومن المنتظر مشاركته بشكل تدريجي في المباريات المتبقية من دوري أدنوك للمحترفين، خاصة أن إدارة النادي أعادت قيده في قائمة الفريق خلال الانتقالات الشتوية، وأصبح مؤهلاً للعب، بالإضافة إلى حرص الجهاز الفني على تجهيز هداف الفريق من الآن، استعداداً للموسم المقبل.