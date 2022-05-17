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هورسفيلد يتقدم 22 خطوة نحو «ختام جولف دبي»
الإنجليزي سام هورسفيلد يرفع كاس البطولة (من المصدر)
18 مايو 2022 02:20

دبي (الاتحاد)

تقدم الإنجليزي سام هورسفيلد 22 خطوة ليصبح في المركز السابع برصيد 906.3 نقطة في قائمة الترتيب العالمي الأسبوعي (دي بي وورلد) للجولف التي تقام برعاية موانئ دبي العالمية، مستفيداً من فوزه بلقب بطولة سودال البلجيكية المفتوحة.
وواصل الإنجليزي البالغ من العمر 25 سنة، أدائه المتطور هذا الموسم، بعدما حقق المركز الثاني عشر في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، ثم جاء رابعاً في بطولة بطولة دبي ديزرت كلاسيك، قبل أن يحكم قبضته على لقب سودال في بلجيكا بعدما أنهى المنافسات برصيد 13 ضربة تحت المعدل، ما يجعله على مقربة من التأهل إلى بطولة جولة دي بي وورلد التي تُعد ختام الموسم وتقام في عقارات جميرا للجولف في دبي في شهر نوفمبر المقبل، ويشارك فيها بشكل حصري أفضل اللاعبين أداءً على مدار الموسم.
وكان اللافت في تفوق هورسفيلد استعانته هذا الموسم بمعاون فتاة وهي شريكته إيسي بريون، على غير ما درجت عليها العادة باستخدام لاعبي الجولف لمعاوني رجال في مشاركاتهم في هذا النوع من البطولات الاحترافية، وهو الذي حقق لقبه الثالث خلال مسيرته في جولة دي بي وورلد، إلى جانب كونه أول لاعب إنجليزي يتوج بلقب في الجولة هذا الموسم.
وجاء الأسترالي ريان فوكس وصيفاً في بطولة سودال برصيد 11 ضربة تحت المعدل، ليتقدم سبع خطوات ويصبح بالمركز السادس في ترتيب هذا الموسم لجولة دي بي وورلد، برصيد 954.4 نقطة.
كما استفاد الجنوب أفريقي أوليفر بيكر من حلوله بالمركز الثاني مناصفة مع فوكس برصيد 11 ضربة تحت المعدل، ليتقدم إلى المركز العاشر في ترتيب هذا الموسم لجولة دي بي وورلد، برصيد 819.5 نقطة.
وما زال النرويجي فيكتور هوفلاند يتربع على صدارة ترتيب الموسم الحالي لجولة «دي بي وورلد»، برصيد 1,893.2 نقطة، بعدما سبق أن توج بلقب بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io، في شهر يناير الماضي، ويليه بالمركز الثاني الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي برصيد 1,729.1 نقطة، وبالمركز الثالث البلجيكي توماس بيترز الذي حقق لقب أبوظبي إتش إسي بي سي، برصيد 1,528.5 نقطة.

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