صراع «البطاقة الثانية» للهبوط بين الظفرة والعروبة

معتصم عبدالله (دبي)

بصم العروبة على بطاقة الهبوط الأولى لـ «دوري الدرجة الأولى» والتي حجزها فريق الإمارات بخسارته أمام الأول 0-1 على استاد الإمارات، في الجولة 24 لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، ليكون «الصقور» صاحب المركز الأخير أول الهابطين رسمياً إلى «الهواة» بعدما تجمد رصيده في 10 نقاط قبل جولتين على ختام الدوري.

وأنعش العروبة صاحب المركز قبل الأخير، حظوظه في البقاء بفضل تفوقه على «الصقور» بهدف البحريني على مدن من ركلة جزاء في الدقيقة 52، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الظفرة «الثاني عشر» والذي خسر بدوره في الجولة ذاتها أمام ضيفه شباب الأهلي بهدف يوري سيسار من ركلة جزاء في الدقيقة 70 من عمر المباراة التي أقيمت على استاد حمدان بن زايد، فيما رفع «الفرسان» رصيدهم إلى 36 نقطة في المركز الخامس.

وأمن خورفكان البقاء في «دوري الكبار» بالوصول إلى النقطة 25 في المركز «الحادي عشر» بتغلبه على ضيفه الجزيرة 2-1 على استاد صقر بن محمد القاسمي، وأنهى «النسور» الشوط الأول بأفضلية هدف رافايل جويمارايس «دودو» في الدقيقة 10 من ركلة جزاء، وأدرك نيافا هيرمان التعادل لـ «فخر أبوظبي» في الدقيقة 64، قبل تن يسجل دودو هدف الفوز «الثمين» في الدقيقة 5+90 من ركلة جزاء ثانية، ليبقى الجزيرة في مركزه الرابع برصيد 45 نقطة.

وفي بقية المباريات، أكد العين جدارته بالتتويج المبكر للقب الدوري منذ الجولة الماضية، بتغلبه على مضيفه النصر 1-0 على استاد آل مكتوم، وسجل جوانكا هدف المباراة الوحيد لـ «الزعيم» في الدقيقة 61، ليرفع «البطل» رصيده إلى 61 نقطة، مقابل 32 لـ «العميد» السابع.

وتمسك الشارقة بوصافة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 51 نقطة بفوزه على مضيفه بني ياس 4-0، وسجل أهداف «الملك» البرازيلي لوان بيريرا في الدقيقة 4، ومواطنه كايو لوكاس «ثنائية» في الدقيقتين 18 و48، والبديل سالم صالح في الدقيقة 86.

وتجاوز الوحدة «الثالث» ضيفه اتحاد كلباء بالفوز 2-0 على استاد آل نهيان، وسجل فابيو مارتينيز وجواو بيدور ثنائية «العنابي» في الدقيقتين 28 و39 ليرفع الفريق رصيده إلى 49 نقطة، مقابل 27 لـ «النمور» العاشر.

وحقق عجمان فوزاً كبيراً على الوصل بنتيجة 4-2، في المباراة التي أقيمت على استاد زعبيل في دبي، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى 32 نقطة متقدماً على «الإمبراطور» صاحب نفس الرصيد، وسجل أهداف عجمان سعيد جاسم في الدقيقة «7»، ومحمد فراس بالعربي في الدقيقتين «14 و33» ووليد أزارو في الدقيقة «25»، فيما سجل للوصل ميرال بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة «5» وألكسندر في الدقيقة «42».