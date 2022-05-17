فاطمة الحوسني تحرز ذهبية رمي القرص في «خليجية الكويت»



دبي (الاتحاد)

حققت بعثة الإمارات المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها الكويت حاليا على إجمالي 10 ميداليات ملونة بواقع ميداليتين ذهبيتين و4 فضيات و4 برونزيات في 3 رياضات مختلفة هي ألعاب القوى والرماية والسباحة.

واستحوذت ألعاب القوى حتى نهاية اليوم الثاني من البطولة على النصيب الأكبر من الميداليات بعد أن أهدت فاطمة الحوسني لاعبة منتخبنا الوطني لألعاب القوى أول ميدالية ذهبية للإمارات في الدورة، بمسابقة رمي القرص التي أقيمت في مضمار وميدان أحمد الرشدان، حيث سجلت 40.98 متر، لتضيف الميدالية الثانية لها بعد حصدها برونزية دفع الجلة في اليوم الأول.

وأضافت لطيفة الكعبي الميدالية الثانية لها بحصدها فضية الوثب الثلاثي بمسافة 11.30 متر بعد أن نجحت في الفوز بفضية الوثب الطويل، كما أضافت كل من فاطمة البلوشي ورقية المرزوقي برونزيتين 400 متر و800 متر على الترتيب.

ونجح فريق التتابع سيدات المكون من لطيفة الكعبي عبير البلوشي، فاطمة البلوشي، مهرة عبد الرحيم في حصد الميدالية البرونزية بمسابقة الجري (4X100) متر.

شارك في مراسم تتويج ألعاب القوى المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، والدكتورة منى الشامسي الأمين العام لاتحاد رياضة المرأة في الإمارات، بحضور اللواء محمد عبدالله المر رئيس اتحاد ألعاب القوى.

كما أهدى السباح يوسف المطروشي الإمارات ذهبية سباحة 200 متر حرة بزمن 1:52.95 دقيقة، فيما حل الكويتي سعود الشمروخ ثانياً بزمن 1:53.65 دقيقة، والعماني عيسى العدوي ثالثاً بزمن 1:54.79 دقيقة.

وأضاف سالم غالب الميدالية الفضية بمسابقة 200 متر فراشة بزمن 2:06.97 دقيقة، فيما توج الكويتي عباس قلي بالميدالية الذهبية بزمن 2:06.15 دقيقة، والقطري تميم الحمايدة بالبرونزية 2:07.12 دقيقة، وحققت الرماية الميدالية الفضية عن طريق أحمد عبد الله الأميري بمسابقة المسدس الهوائي 10 متر برصيد 245.3 نقطة.