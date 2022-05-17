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الرياضي
«الصقور» أول الهابطين إلى دوري «الأولى»
«الصقور» أول الهابطين إلى دوري «الأولى»
17 مايو 2022 20:36

معتصم عبدالله (دبي)
بات فريق نادي الإمارات أول الهابطين إلى «دوري الدرجة الأولى» بخسارته أمام ضيفه العروبة 0-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب «الصقور» في رأس الخيمة في افتتاح الجولة 24 لـ «دوري أدنوك للمحترفين».
وسجل البحريني على مدن هدف المباراة الوحيد لفريق العروبة من ركلة جزاء في الدقيقة 52، ليبصم على هبوط «الصقور» متذيل الترتيب إلى دوري الهواة بعدما تجمد رصيده عند 10 نقاط مع بقاء جولتين على نهاية الدوري، في المقابل أنعش العروبة حظوظه في البقاء بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز قبل الأخير وبفارق نقطة خلف الظفرة الثاني عشر والذي خسر في الجولة ذاتها أمام ضيفه شباب الأهلي 0-1.
ومثل الهبوط إلى «دوري الأولى» الرابع في تاريخ مشاركات الامارات في دوري المحترفين بنهاية مواسم 2009- 2010، 2011- 2012، 2018- 2019، والموسم الحالي 2021- 2022.

مشوار مشاركات الإمارات في المحترفين
2008- 2009: -
2009- 2010: المركز قبل الأخير «14 نقطة»
2010- 2011: -
2011- 2012: المركز قبل الأخير «17 نقطة»
2012- 2013: -
2013- 2014: المركز 11 «25 نقطة»
2014- 2015: المركز 10 «30 نقطة»
2015- 2016: المركز 12 «27 نقطة»
2016- 2017: المركز 12 «20 نقطة»
2017- 2018: المركز قبل الأخير «17 نقطة» «استمر من خلال الملحق»
2018- 2019: المركز قبل الأخير «18 نقطة»
2019- 2020: -
2020- 2021: -
2021- 2022: المركز الأخير بنهاية الجولة 24

 

دوري أدنوك للمحترفين
العروبة
الإمارات
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