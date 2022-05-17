«الجودو» يحمل طموحاته بـ «قوة دفع سباعية»



أبوظبي (وام)

يواصل منتخبنا الوطني للجودو استعداداته للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة بالكويت، بإقامة معسكراً في طشقند تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة، وبمشاركة عدد من المنتخبات الأوروبية المتقدمة المستوى، وذلك ضمن برنامج إعداده للمشاركة في الدورة.

واطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو على سير إعداد معسكر منتخبنا الوطني للجودو في معسكر أوزبكستان، كما حث البعثة على ضرورة الاستفادة من المعسكر من أجل تحقيق إنجاز جديد للجودو الإماراتي والرياضة الإماراتية، بعد ذهبية البطولة العربية التي أقيمت مؤخراً في الأردن.

من جانبه، يقول ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد رئيس بعثة منتخبنا الوطني للعبة في الدورة الخليجية الثالثة: إن معسكر أوزباكستان سبقه معسكر في جورجيا لمدة 20 يوماً، من أجل إعداد منتخبنا الوطني بأفضل طريقة للمشاركة في الدورة، حيث نأمل في المنافسة على كافة الميداليات الملونة خاصة الذهبية.

وفيما يتعلق بتاريخ سفر البعثة، أوضح التميمي أن البعثة ستصل إلى الإمارات من معسكر أوزباكستان الجمعة، على أن يكون السفر في اليوم التالي استعداداً للمشاركة في منافسات اللعبة التي تنطلق الاثنين على صالة الشيخ عبد الله الجابر للجودو.

وتضم بعثة منتخبنا الوطني للجودو المشاركة في دورة الألعاب الخليجية 7 لاعبين الذين وهم: أحمد جاسم في وزن تحت 60 كجم، جور شغيلي تحت 66 كجم، سعيد النقبي تحت 73 كجم، خليفة الحوسني تحت 81 كجم، نوجزاري شغيلي تحت 90 كجم، ارام ريان تحت 100 كجم، وماجو معروف فوق 100 كجم، والمدرب فيكتور سكتروف، بجانب البعثة الإدارية التي تضم كل من شعبان السيد مسؤول الفريق، ومحمد جاسم إداري الفريق.

وأوضح التميمي أن منتخب الجودو لديه حافز كبير من أجل تقديم أفضل النتائج، خاصة بعد الاعداد المميز الذي حظي به خلال الفترة الماضية، وشهد تفاعلاً كبيراً من جميع اللاعبين المشاركين، والذين تعاهدوا على رفع اسم الإمارات عالياً في هذه الدورة، لتكون استكمالاً للنجاحات السابقة.