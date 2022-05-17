الخميس 19 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
رسمياً.. الأهلي والوداد 30 مايو في «الدار البيضاء»
رسمياً.. الأهلي والوداد 30 مايو في «الدار البيضاء»
17 مايو 2022 17:09

القاهرة (د ب أ)
أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم، بياناً يؤكد خلاله موعد المباراتين النهائيتين لبطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفيدرالية».
وذكر «كاف» عبر موقعه الإلكتروني أن المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا ستقام على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب في يوم 30 مايو الجاري.
فيما ستقام مباراة نهائي الكونفيدرالية يوم 20 مايو بملعب جودسويل أكبابيو في نيجيريا.
ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في نهائي بطولة دوري الأبطال، فيما يلعب أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي مع نهضة بركان المغربي في نهائي بطولة الكونفيدرالية.

الكاف
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
الأهلي المصري
الوداد المغربي
آخر الأخبار
«الوطني» يبايع محمد بن زايد.. ويؤكد: حامي الاتحاد
الإمارات
«الوطني» يبايع محمد بن زايد.. ويؤكد: حامي الاتحاد
19 مايو 2022
مواطنون: الإمارات نموذج مثالي في التلاحم بين القيادة والشعب
الإمارات
مواطنون: الإمارات نموذج مثالي في التلاحم بين القيادة والشعب
19 مايو 2022
مسؤولون بالقطاع الصحي لـ«الاتحاد»: جهود استثنائية لرئيس الدولة لدعم الرعاية الصحية عالمياً
الإمارات
مسؤولون بالقطاع الصحي لـ«الاتحاد»: جهود استثنائية لرئيس الدولة لدعم الرعاية الصحية عالمياً
19 مايو 2022
«سيدات أعمال الإمارات»: محمد بن زايد يرسي دعائم التقدم والازدهار
الإمارات
«سيدات أعمال الإمارات»: محمد بن زايد يرسي دعائم التقدم والازدهار
19 مايو 2022
قيادات دينية عالمية تنعى الشيخ خليفة
الإمارات
قيادات دينية عالمية تنعى الشيخ خليفة
19 مايو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©