رسمياً.. الأهلي والوداد 30 مايو في «الدار البيضاء»

القاهرة (د ب أ)

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم، بياناً يؤكد خلاله موعد المباراتين النهائيتين لبطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفيدرالية».

وذكر «كاف» عبر موقعه الإلكتروني أن المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا ستقام على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب في يوم 30 مايو الجاري.

فيما ستقام مباراة نهائي الكونفيدرالية يوم 20 مايو بملعب جودسويل أكبابيو في نيجيريا.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في نهائي بطولة دوري الأبطال، فيما يلعب أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي مع نهضة بركان المغربي في نهائي بطولة الكونفيدرالية.