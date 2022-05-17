ديمبلي «بين نارين»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

مازال الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي يواصل مفاوضاته من خلال وكيله، مع إدارة برشلونة من أجل تمديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل، في الوقت الذي يتأهب فيه بايرن ميونيخ الألماني لتقديم عرض مغر ٍ لبطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018 مع منتخب «الديوك».

أسابيع قليلة ويصبح ديمبلي اسماً مطروحاً في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، طالما أنه لم يجدد عقده حتى الآن.

وكان برشلونة استبعده لفترة في بداية الموسم، وحاول تجميده تماماً رداً على رفضه عرض البارسا، ومطالبته بزيادة راتبه ومنحه مكافأة توقيع وعمولة كبيرة لوكيله.

وبذل تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق جهداً كبيراً لإقناع خوان لابورتا رئيس النادي بالسماح لديمبلي بالمشاركة في المباريات للاستفادة منه بدلاً من تجميده من دون فائدة أو طائل، وبالفعل انضم ديمبلي إلى التشكيلة الأساسية للفريق وأسهم في سلسلة انتصاراته المتتالية والتي وصلت في وقت ما خلال الموسم إلى 15 مباراة من دون هزيمة.

وكان تشافي على اقتناع تام بأن اندماج ديمبلي مع زملائه في الفريق، قد يذيب الجليد بينه وبين إدارة البارسا، وينعكس ذلك على سير المفاوضات بين الجانبين، ولكن ذلك لم يحدث حتى الآن، إذ لم تتقدم المفاوضات «قيد أنملة».

وفتحت أسرة ديمبلي قنوات اتصال خلال هذه الأسابيع الأخيرة مع أندية أوروبية أخرى أبرزها بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان، وبالفعل تردد اسم النادي «البافاري» بقوة على اعتبار أنه يبحث عن تدعيم خط هجومه، في ظل احتمالات رحيل نجمه وهدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي خلال «الميركاتو الصيفي» المقبل، من دون انتظار لنهاية عقده في 2023.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية النقاب عن أن البايرن عرض على ديمبلي عقداً مدته 4 سنوات مقابل راتب سنوي 18 مليون يورو، ليتساوى بذلك مع مواطنه كينجسلي كومان، والألماني ليروي ساني.

ويعرف ديمبلي الكرة الألمانية والدوري «البوندسليجا» معرفة جيدة، حيث سبق له اللعب مع بروسيا دورتموند في موسم 2016-2017.

واختتمت ليكيب تقريرها بقولها: هكذا أصبح «بطل العالم» بين خيارين كلاهما مغرٍ، ومن الصعب الحسم بينهما، فهناك المشروع الطموح لبرشلونة، في مقابل قوة الماكينة البافارية الرهيبة، وإن كانت الصحيفة أشارت إلى صعوبة توفير برشلونة راتباً لديمبلي يماثل الراتب الذي عرضه البطل البافاري عليه.