تحضيرات مبكرة استعداداً لسباق «القفال 31»



دبي (الاتحاد)

يستكمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية التجهيزات لتنظيم سباق القفال الـ 31 للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي والمخصص لفئة السفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي يقام بدعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي خلال الفترة من 27-29 الجاري.

ويعقد يوم الأربعاء الاجتماع العام بين اللجنة المنظمة والشركاء الداعمين من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، والتي تسهم دائماً في إنجاح الحدث، وذلك لمناقشة كافة التفاصيل الخاصة بالسباق الكبير.

كما تقرر أن تبدأ عملية التسجيل للسفن المشاركة في السباق اعتباراً من الغد عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالحدث التي اعتاد عليها أهل البحر، حيث سيتواصل التسجيل عبر الرابط الإلكتروني يومياً حتى موعد إغلاق باب التسجيل قبل التوجه إلى مقر ومكان الانطلاقة في جزيرة صير بونعير.

وكان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية قد اعتمد تشكيل اللجنة المنظمة برئاسة أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نائب رئيس اتحاد الرياضات البحرية، وتضم: سيف جمعة السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة نائباً لرئيس اللجنة العليا المنظمة، والأعضاء كلاً من: راشد ثاني العايل المهيري وجمال زعل بن كريشان عضوي مجلس الإدارة، إضافة إلى محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي ومحمد فضل السعدي مقرراً.

إلى ذلك، باشرت اللجنة التنفيذية المنبثقة بإشراف محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية أعمالها في التجهيز لإقامة سباق النسخة رقم 31، حيث تتطلع بالعديد من الأمور المتعلقة بالدعم الإداري والفني وتوزيع لجان التنظيم والتحكيم والفحص الفني العاملة في السباق الـ31.