نادال جاهز لتحديات «رولان جاروس»

لندن (رويترز)

قلل رافائيل نادال من المخاوف بشأن إصابته قبل بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ونشر صورة لنفسه خلال المران بكل قوته في أكاديميته في مايوركا وكتب: «أراكم يوم الأربعاء في باريس».

وكان نادال الفائز باللقب في رولان جاروس 13 مرة قال منذ أيام إن التدريبات اليومية تمثل تحدياً له، وأكد أنه سيصطحب معه طبيباً إلى باريس بعد معاناته من إصابة مزمنة في قدمه خلال الخسارة أمام دينيس شابوفالوف في بطولة إيطاليا المفتوحة.

وكافح اللاعب البالغ عمره 35 عاماً، والذي تعافى مؤخراً من إصابة في الضلوع، في مباراته أمام شابوفالوف قبل أن يخسر 1-6 و7-5 و6-2 في دور الستة عشر.

لكن يبدو أن المصنف الخامس عالمياً على استعداد لبدء محاولته للفوز بلقب جديد في البطولات الكبرى على الأراضي المفضلة لديه، بعد أن فاز ببطولة أستراليا المفتوحة في وقت سابق من هذا العام.

وجاء هذا الانتصار بعد عام 2021 الصعب الذي غاب خلاله عن ويمبلدون، وأولمبياد طوكيو وبطولة أميركا المفتوحة.

وسيحاول نادال استعادة اللقب في باريس، بعد أن خسر في قبل النهائي العام الماضي أمام نوفاك ديوكوفيتش، في ثالث هزيمة له على مدار مسيرته المذهلة في رولان جاروس.