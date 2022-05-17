أحداث «مثيرة» تتصدر المشهد في «أسبوع الليجا»

مدريد (الاتحاد)

ما الذي كان يدور من أحداث في الكرة الإسبانية «الليجا» على مدار الأسبوع؟

هنا نستعرض أبرز 10 قصص بداية من الدراما التي شهدتها الجولتان 36 و37 في الدوري الإسباني، ورحيل المدرب في إسبانيول وغيرها الكثير.



أتلتيكو مدريد وإشبيلية مع «الأبطال»

كانت هناك احتفالات في أتلتيكو مدريد وإشبيلية هذا الأسبوع، حيث أكمل كلا الناديين عودتهما إلى دوري أبطال أوروبا، للموسم العاشر على التوالي في حالة أتليتي وللموسم الثالث على التوالي للفريق الأندلسي. حجز فريق دييجو سيميوني تذكرته بالفوز 2-صفر خارج أرضه على إلتشي في منتصف الأسبوع، بينما فعل إشبيلية ذلك بالتعادل 1-1 خارج أرضه مع أتليتي يوم الأحد الماضي.



هبوط ليفانتي وألافيس

أصبحنا نعرف بالفعل أول فريقين من الفرق الثلاثة التي ستهبط هذا الموسم، حيث انتقل ليفانتي وديبورتيفو ألافيس إلى دوري الدرجة الثانية، تم تأكيد هبوط ليفانتي عندما خسر 6-صفر أمام ريال مدريد يوم الخميس الماضي، قبل أن يرد «الضفادع» بالفوز 3-1 على ديبورتيفو ألافيس يوم الأحد الماضي ليقضي على آمال الفريق الباسكي معه.



قادش ينزلق إلى منطقة الهبوط

عادة ما تكون النقطة ضد بطل الدوري سبباً للاحتفال، لكن تعادل قادش 1-1 مع ريال مدريد يوم الأحد الماضي كان حلواً ومراً لمشجعي النادي الأندلسي. بالاقتران مع فوز ريال مايوركا 2-1 على رايو فاليكانو، فهذا يعني أن قادش سيدخل الجولة الأخيرة من الموسم في مركز الهبوط الثالث والأخير. ستكون معركة رائعة بين الثلاثي قادش، ريال مايوركا وغرناطة، لرؤية من سينهار بينهم، بينما سيبقى الفريقان الآخران في دوري الدرجة الأولى موسماً جديداً.



سباق على آخر تذكرة

نتائج الجولة الماضية أفرزت سباقاً مثيراً للفوز بالمركز السابع في الدوري الإسباني، وهو آخر المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

يحتل فياريال حالياً المركز السابع برصيد 56 نقطة، بينما يتأخر أتلتيك بنقطة واحدة فقط في المركز الثامن. كلاهما لديه رحلات صعبة في الجولة الأخيرة 38، حيث يزور «الغواصة الصفراء» برشلونة ويلعب الباسك خارج أرضه مع إشبيلية.



مورينو يرحل عن إسبانيول

كان هناك أيضاً تغيير في المدربين الأسبوع الماضي، حيث قرر إسبانيول تغيير فيسنتي مورينو، وقاد اللاعب السابق البالغ من العمر 47 عاماً النادي الكتالوني إلى لقب دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي، ثم قاد الفريق للبقاء على قيد الحياة في دوري الدرجة الأولى، لكن الآن أولئك المسؤولين في ملعب «أر سي دي إي» يريدون الذهاب في اتجاه آخر.



أوير يبدأ جولة الوداع بأناقة

تم الإعلان الأسبوع الماضي أن قائد أوساسونا أوير سانجورجو سيغادر النادي في نهاية الموسم، بعد أن خاض أكثر من 350 مباراة مع نادي طفولته. سيكون وداعاً عاطفياً، لكن لاعب خط الوسط يخطط للخروج بأناقة، حتى أنه سجل هدف فريقه في التعادل 1-1 مع خيتافي بعد يومين من إعلان رحيله.



مغادرة سواريز

لاعب آخر سيغادر ناديه في نهاية الموسم هو لويس سواريز، الذي لعب آخر مباراة له على أرض فريقه أتلتيكو مدريد يوم الأحد.

كان هناك حفل خاص بعد المباراة ضد إشبيلية لتقديم الشكر لسواريز على خدمته خلال الموسمين الماضيين، خاصة بالنسبة للأهداف الـ 21 التي فاز بها أتليتي بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي.



تجديد العقود في بلباو

وضع لاعبان من أتلتيك كلوب توقيعهما على العقود الجديدة الأسبوع الماضي، مع تمديد المخضرم راؤول غارسيا لمدة عام آخر حتى نهاية 2023، ومع أوناي فينسيدور، مستقبل خط وسط النادي، الذي يلتزم الآن حتى عام 2027.



فياريال يعلن عن مشروعه

أعلن نادي فياريال هذا الأسبوع عن خططه لإعادة تطوير استاد لا سيراميكا، مع تنفيذ «الغواصة الصفراء» أكبر مشروع إعادة تطوير على الإطلاق في الملعب. سيشهد العمل ملء جميع أركان الاستاد، وبسقف ممتد لتغطية جميع المقاعد، ولوحات تسجيل وإضاءة جديدة وغير ذلك الكثير.



تحديد نصف نهائي كأس السوبر

مع حصول برشلونة على المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني، أصبحنا نعرف الآن مباراتي نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2022-2023. ويلتقي «البلوجرانا» مع ريال بيتيس الفائز بكأس ملك إسبانيا، بينما ستكون مباراة نصف النهائي الأخرى بين بطل لاليغا سانتاندير ريال مدريد ووصيف بطل كأس الملك فالنسيا.