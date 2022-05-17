3 وديات لمنتخب السلة في معسكر صربيا



علي معالي (دبي)

أكد عبداللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد كرة السلة، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، أنه بعد الانتهاء من المشاركة في الألعاب الخليجية المقامة حالياً في دولة الكويت الشقيقة، سيكون هناك معسكر خارجي لمنتخب الرجال استعداداً لمرحلة أخرى في غاية الأهمية على المستوى القاري.

أضاف: «تصفيات آسيا المقرر إقامتها في الدوحة ستكون الهدف الأكبر بالنسبة للمنتخب خلال الفترة المقبلة، وهو أول تجمع لهذه التصفيات، والمنتخب عقب الانتهاء من الألعاب الخليجية سوف يتوجه إلى صربيا لمدة 8 أيام تبدأ من 25 من الشهر الجاري، وتستمر حتى31 من نفس الشهر، يلعب خلالها 3 مباريات متدرجة وقوية في نفس الوقت، ثم ينتقل بعدها المنتخب إلى الدوحة لخوض المباريات الرسمية ضد منتخبات سيريلانكا وسلطنة عمان وقطر خلال الفترة من 2 حتى 5 يونيو المقبل».

أضاف:«هناك حالة تركيز كبيرة بين صفوف اللاعبين، ونشكر الأندية التي تعاونت مع الاتحاد في التدريبات مؤخراً، خاصة نادي النصر لما هيأه من ظروف لتدريبات المنتخب، وهناك جهد كبير من الجهازين الفني والإداري».

تابع الفردان:«هناك مرحلة تجديد كبيرة في صفوف المنتخب تصل إلى 70% من الوجوه الشابة التي نعتبرها مستقبل اللعبة، ويتواجدون في الألعاب الخليجية لأول مرة، ونعتبر المشاركة الحالية في الكويت ترتيباً مناسباً للغاية للفترة الآسيوية المقبلة».