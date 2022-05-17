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إقبال على المشاركة في «ودية ارتفاع 3 آلاف متر»
إقبال على المشاركة في «ودية ارتفاع 3 آلاف متر»
17 مايو 2022 14:00

تولوكا (د ب أ) 

قال جيراردو سيواني المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم إن جميع اللاعبين يرغبون في المشاركة في المباراة الودية التي يخوضها الفريق أمام ديبورتيفو تولوكا المكسيكي على ارتفاع ثلاثة آلاف متر.
ويخوض ليفركوزن تحدياً غير معتاد بعد ثلاثة أيام فقط من ختام منافسات الدوري الألماني «البوندسليجا»، عندما يواجه الفريق المكسيكي على ملعب يقع على مثل هذا الارتفاع الكبير.
وتقام المباراة اليوم على ملعب استاد بومبونيرا، الذي استضاف مباريات في نسختي 1970 و1986 من كأس العالم.
وقال سيواني: «سيكون تحدياً هائلاً، حيث إن الأكسجين سيكون أقل».
وتدرب باير ليفركوزن أمس الاثنين في مكسيكو سيتي، على ارتفاع يبلغ نحو 2200 متر.
وقال سيواني: «رأيتم بالفعل أن بعض اللاعبين كانوا متعرقين، وسيكون الأمر أكثر صعوبة في المباراة». ورغم ذلك، لم يواجه سيواني صعوبة في الدفع باللاعبين، وصرح المدرب قائلاً: «لقد سألتهم، والجميع أبدوا رغبة في اللعب، نحن لا نلعب كل يوم في المكسيك»، وتقام المباراة في إطار الاحتفال بمرور 100 عام على تواجد شركة باير، الراعي الرئيس لباير ليفركوزن، في المكسيك.
كذلك سيؤدي باير ليفركوزن دور سفير «البوندسليجا» خلال جولته في المكسيك.
وقال سيواني: «هذا سيشكل قيمة كبيرة للدوري، تمثيل الدوري يشكل جزءاً من الجولة، والبوندسليجا تحظى بشعبية كبيرة في المكسيك».

باير ليفركوزن
البوندسليجا
الدوري الألماني
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