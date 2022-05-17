«الشارقة الرياضي» يرحب بتنظيم البطولات الدولية للطائرة



الشارقة ( الاتحاد)

رحب مجلس الشارقة الرياضي، بالتعاون مع اتحاد الطائرة على صعيد تنظيم واستضافة البطولات الدولية للعبة في الإمارة، كما رحب بإقامة لقاءات دولية لمنتخبات تمثل الموهوبين بالشارقة في المراحل السنية المختلفة بالبطولات التي يخطط الاتحاد الدولي لتنظيمها في المستقبل القريب.

جاء ذلك خلال استقبال عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس لوفد الاتحاد الذي ضم أسامة عبدالله قرقاش نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ود. باسم حسن النقبي نائب الرئيس للتمثيل الدولي، ولارا ماريش منسقة الاتحاد الدولي للبطولات الخارجية، حيث تم بحث سبل التعاون بين الجانبين على صعيد تنظيم البطولات واللقاءات الدولية في مسابقات اللعبة للرجال والسيدات بما فيها الطائرة الشاطئية.

وبهذه المناسبة، صرح عيسى هلال الحزامي بأن المجلس الرياضي حريص على التعاون مع مختلف الاتحادات الرياضية بالدولة، ودعمها لتحقيق رسالتها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقال إن الاجتماع كان مثمراً للغاية، وتمت فيه مناقشة العديد من الأفكار والمقترحات الخاصة بالتطوير وتوسيع القاعدة ورفع مستويات اللاعبين، وكيفية استثمار البنية التحتية المتميزة لمرافق ومنشآت الإمارة.