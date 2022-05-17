منتخب الطائرة إلى الكويت غداً للمشاركة في «الخليجية»

دبي (وام)

تغادر بعثة منتخبنا الوطني لكرة الطائرة غداً «الأربعاء» إلى دولة الكويت الشقيقة، استعداداً للمشاركة في النسخة الثالثة من دورة الألعاب الخليجية، اعتباراً من يوم 20 مايو الجاري.

وصلت البعثة إلى البلاد أمس الأول «الثلاثاء» قادمة من بلغاريا، حيث أقام منتخبنا الوطني معسكراً إعدادياً عقب إجازة عيد الفطر، بمشاركة 14 لاعباً تم اختيارهم ليكونوا ضمن قائمة منتخبنا الوطني المشارك في الدورة الخليجية.

وقال عبد العزيز السلمان الأمين العام لاتحاد الكرة الطائرة إن معسكر بلغاريا كان أفضل إعداد لمنتخبنا الوطني من أجل المشاركة في الدورة الخليجية، حيث بدأ التجهيز له قبل السفر، وقد حقق المطلوب منه وفي انتظار تحقيق النتائج الإيجابية من اللاعبين خلال المنافسات.

وتنطلق منافسات الكرة الطائرة على صالة الشيخ سعد العبد الله الصباح يوم 20 مايو الجاري، وحتى 26 من الشهر نفسه، وسيواجه منتخبنا الوطني نظيره الكويتي في انطلاقة مشواره بالدورة الخليجية، ثم منتخب البحرين، ثم منتخب السعودية يليه منتخب عمان، ثم منتخب قطر.

وفيما يتعلق ببعثة منتخبنا الوطني، ذكر السلمان أن البعثة تتكون من 14 لاعباً، وأن عوض المنصوري رئيس لجنة المنتخبات سيكون مسؤولاً عنها، إضافة إلى الجهازين الفني والإداري، لافتاً إلى أن الحكم الدولي إسماعيل إبراهيم، سيكون ممثلاً لدولة الإمارات في لجنة الحكام، وسيكون الحكم الدولي الإماراتي حامد الروسي، ضمن لجنة الاستئناف.

وأوضح الأمين العام لاتحاد الكرة الطائرة أن منتخبنا الوطني خلال معسكره الإعدادي في بلغاريا خاض 4 مباريات ودية مع فرق أوروبية، واكتسب المزيد من الخبرات قبل المشاركة في الدورة، بالإضافة إلى التدريبات اليومية التي خاضها جميع اللاعبين، وشهدت أجواء إيجابية.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني للكرة الطائرة كلاً من ماجد راشد وعامر غلام، وعدنان إبراهيم، ومحمد شمل، ومحمد حسين، وسالم جوهر، وماجد ثاني، وراشد مبارك، ومحمد خميس، ومحمد عبد الله، وخالد حمزة، وخليفة البدواوي، ومبارك المنصوري، وسيف وحيد