استمرار كونتي مع «السبيرز» شرط بقاء «الملك كين» !

أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد أن تزايدت آمال توتنهام الإنجليزي في اللعب بدوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج» الموسم القادم، وخاصة عقب فوزه الأخير على بيرنلي، وخسارة أرسنال من نيوكاسل في الدوري «البريميرليج»، وتقدم «السبيرز» إلى المركز الرابع في ترتيب المسابقة، ألمح النجم هاري كين قائد توتنهام إلى أنه قد ينوي البقاء مع الفريق الموسم القادم.

وتحدث عن مستقبله لصحيفة «لندن إيفينينج ستاندارد»، مشيراً إلى أنه يفكر بجدية في الاستمرار تحت قيادة الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني، وقال كين: مازال أمامنا الكثير من العمل الذي يتعين أن ننجزه، وأعتقد أننا أحرزنا تقدماً وتحسّنا كثيراً منذ مجيء كونتي، وتحول الفريق من وسط الجدول إلى فريق ينافس على دخول المربع الذهبي المؤهل للعب في دوري الأبطال، وهو ما تحقق بعد خسارة أرسنال من نيوكاسل يونايتد.

أضاف كين: حققنا نجاحات كبيرة في وقت قصير، وسنكون أفضل في الموسم القادم، مع هذا المدرب الكبير الذي تعلمنا منه الكثير منذ وصوله إلى لندن. وأعرب قائد توتنهام والمنتخب الإنجليزي والملقب ب «الملك كين» عن أمله في استمرار كونتي مع الفريق وقال إنه يقدر كثيراً العمل معه، وإن كان اعتراف في الوقت نفسه إنه لايعرف ما إذا كان كونتي سيستمر مع الفريق أم لا؟ وعلق قائلاً: أنا من أكثر مشجعيه وعشاق أسلوبه التدريبي، وبيننا تفاهم كبير جداً، ولهذا أرى إن استمراره سيكون مفيداً جداً للفريق، ولكنه في نهاية الأمر هذا قراره وحده، وأكد كين في ختام حديثه أنه ليس وحده الذي يقدّر كثيراً العمل معه، وإنما جميع اللاعبين أيضاً.

وفي سياق آخر، حرص كونتي على طمأنة جماهير «السبيرز» على إنه سيبقى على رأس القيادة الفنية للفريق في الموسم القادم، وقال إنه يبذل جهداً مضاعفاً «200%» من أجل هذا النادي، في الوقت الذي أثار فيه وكيله الإيطالي فيدريكو باستوريللو بعض الشكوك فيما يتعلق بمستقبله، وإمكانية رحيله بنهاية الموسم.

كونتي، الذي تولى المهمة خلفاً للبرتغالي نونو إسبريتو سانتو المديرالفني السابق، الذي تمت إقالته، أصبح مستعداً أخيراً للاستمرار مع النادي اللندني لفترة طويلة.

وقال: منذ وصلت إلى هنا وأنا أعمل بكل جوارحي.. قلبي وعقلي وفكري، فأنا إنسان عاطفي وأظهرت ذلك مع توتنهام، وأعشق الذهاب إلى أبعد مدى في عملي مع الفريق الذي أتولى تدريبه وحرص على أن يوضح هذه النقطة قائلا: إذا كنت أول من يقوم بعمله على أكمل وجه وبنسبة 200%، فمن الطبيعي أن تنتظر من اللاعبين أن يفعلوا نفس الشيء، وللأمانة هم يثبتون يوماً بعد يوم إنهم على مستوى المسؤولية.

جدير بالذكر أن فرصة توتنهام أصبحت كبيرة بالنسبة للتأهل إلى دوري الأبطال الأوروبي الموسم القادم، بعد الفوز على بيرنلي هذا الأسبوع، وخسارة أرسنال صفر/2 من نيوكاسل يونايتد، وتبقى لتوتنهام مباراة سهلة في ضيافة نورويتش سيتي الذي تأكد هبوطه بالفعل، بينما يواجه «المدفعجية» في الجولة الأخيرة للمسابقة إيفرتون الذي يصارع من أجل الابتعاد عن شبح الهبوط.