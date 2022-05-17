المطروشي: خبرة المحترفين صنعت الحلم مع البطائح

علي معالي (البطائح)

نجح هيثم المطروشي في قيادة البطائح إلى دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخ النادي، مؤكداً أن الإنجاز يقف خلفه عمل كبير ومنظم، وقال: «ما حدث ليس ثمرة جهد 3 مواسم متتالية، يتقدمه جهد مجلس إدارة النادي برئاسة حمد سالم بن حميدة الكتبي، والأجهزة الفنية والإدارية.

وقال: «صبر الإدارة على المدرب رغم «العثرات الثلاث» في منتصف الموسم الحالي، بل دعم الفريق بلاعبين لهم «مفعول السحر» في الانتقالات الشتوية، مما جعل البطائح يسير في الاتجاه الصحيح إلى قمة دوري «الهواة»، والصعود في النهاية إلى «المحترفين».

أضاف: مشواري مع البطائح بدأ منذ 3 سنوات، وكنت شاهداً على محاولات التأهل خلال الموسمين الماضيين، وأصعب محطات 3 مباريات أمام دبا الحصن والعربي وحتا، خسرناها في الدور الأول، وخلال الدور الثاني تغير الحال، ومضى الفريق بثبات على طريق الانتصارات التي أسهمت في في العبور إلى «المحترفين».

وأضاف: الاستقرار عامل مهم في النجاح، وعايشت تجربة الموسم الماضي، وتسبب تغيير الأجهزة الفنية أكثر من مرة في عدم الصعود، وتعلمنا من الدرس في الموسم الحالي، كما أن خبرة العامين الماضيين وراء تقديم الأداء القوي، وشاركت في كل المباريات، وكنا فريق عمل واحد.

وقال: «عندما وصل فارق النقاط مع المتصدر إلى 10 نقاط، اجتمعنا معاً في النادي، ودار الحديث وقتها عن ابتعاد اللاعب الذي لا يستطيع استكمال المشوار، واتفق الجميع على تحمل المسؤولية، والإصابات التي طارت بعض اللاعبين في الدور الأول، تم إيجاد الحل السريع لها في الدور الثاني، بوجود المهاجم الكاميروني أناتول.

وأضاف: «خبرتي كبيرة في دوري المحترفين، من خلال مشاركاتي مع الإمارات والفجيرة، إلا أن تجربة البطائح مختلفة، ويمكن القول إن هناك أوقاتاً صعبة في الدرجة الأولى، تتخطى نظيرتها في «المحترفين»، سواء من ملاعب مختلفة، بعضها يعاني من المشاكل، وكذلك طرق اللعب وطبيعة اللاعبين وكلها عوامل تجعل من «الهواة» محطة صعبة، و«المحترفين» بالنسبة لي أسهل من الدرجة الأولى.