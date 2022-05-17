«القوة 57» تمنح «الفرسان» لقب «دوري 21»



معتصم عبدالله (دبي)

أكد شباب الأهلي جدارته بحصد لقب «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، حينما نجح في حسم المنافسة على «الدرع» قبل ثلاث جولات على الختام، بفوزه على مضيفه النصر 2-1، في قمة «الجولة 23»، ليبتعد «الفرسان» بالصدارة برصيد 57 نقطة، بفارق 9 نقاط عن العين «الوصيف».

واستحق «الفرسان» الذي يعد الفريق الوحيد الذي نجح في المحافظة على سجله خالياً من الخسارة في 23 مباراة على التوالي، «الحسم المبكر» للقب الدوري الذي توج به للمرة الثانية على التوالي، بعدما رفع رصيده إلى 57 نقطة من 16 فوزاً، ليكون أكثر الفرق تحقيقاً للانتصارات في الدوري، مقابل التعادل في 6 مباريات.

ورفعت «ثنائية» شباب الأهلي في مرمى النصر، والتي سجلها محمد المدني في الدقيقة 37، وسلطان فايز في الدقيقة 82، رصيده الإجمالي إلى 65 هدفاً، ليكون أقوى هجوم في الدوري، فيما استقبلت شباكه 17 هدفاً أقوى دفاع أيضاً.

وتخطى «الفرسان» بفضل نقاطه الـ 57 رصيد نقاط الموسم الماضي 2021- 2022، والذي شهد تتوجيه باللقب الأول برصيد 56 نقطة، مقابل 53 نقطة للعين «الوصيف»، وتبدو الفرصة مواتية أمام شباب الأهلي، لزيادة رصيده في الجولات الثلاث المتبقية من عمر الدوري، والتي يلتقي فيها الظفرة، وبني ياس، وخورفكان على التوالي.

وكرس شباب الأهلي سيطرته على ألقاب «فئة تحت 21» في مسابقات الموسم الحالي، والتي شهدت حسمه لقب «دوري المحترفين تحت 21» تحت إشراف رابطة المحترفين، فيما تُوج فريق الشباب تحت 21 بلقبي الدوري والكأس في الفئة العمرية ذاتها، والتي يشرف على تنظيمها اتحاد الكرة بمشاركة فرق أندية دوري الدرجة الأولى.

وعوضت فرق الشباب «تحت 21» والناشئين في نادي شباب الأهلي إخفاقات الفريق الأول في الموسم الحالي 2021- 2022، والذي شهد ابتعاد «الفرسان» عن منصات التتويج في كأس رئيس الدولة، السوبر، دوري أدنوك للمحترفين، كأس الرابطة، علماً بأن «الفرسان» كان قد توج بثلاثية «كأس رئيس الدولة»، «السوبر»، و«كأس الخليج العربي» في الموسم الماضي.

ورفع التتويج بلقب «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، إجمالي ألقاب «الفرسان» في مسابقات الموسم الحالي إلى 5 بطولات، ليكون أكثر الفرق حصداً للإنجازات، بداية بدوري المحترفين تحت 21، دوري الشباب تحت 21، كأس الشباب تحت 21، دوري الناشئين تحت 17 عاماً «الفئة الأولى»، دوري الأشبال 14 «الفئة الأولى.