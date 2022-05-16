7 مباريات في الجولة 24 للدوري اليوم

معتصم عبدالله (دبي)

تُقام اليوم مباريات الجولة 24 لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، بإقامة 7 لقاءات دفعة واحدة على فترتين، حيث تنطلق مباريات الفترة الأولى في السادسة والربع مساء، ومباريات الفترة الثانية في التاسعة مساء، وتتركز الأنظار بعد حسم العين المنافسة على اللقب منذ الجولة الماضية على صراع المراكز المؤهلة للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2022، وصراع الهبوط الذي يجمع فرق الإمارات، والعروبة، والظفرة، بجانب خورفكان صاحب الحظوظ الأوفر في البقاء.

وتنطلق الجولة بثلاث مواجهات في الفترة الأولى، أهمها مباراة «قمة القاع» التي تجمع الإمارات صاحب المركز الأخير برصيد 10 نقاط أمام ضيفه العروبة صاحب المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة والمنتشي بفوزه في الجولة الماضية على بني ياس 2-1.

وستكون هذه المواجهة الثانية بين الإمارات والعروبة في دوري أدنوك للمحترفين، بعد المباراة الأولى والتي انتهت بفوز العروبة 4-2، وتمثل مواجهة الليلة الفرصة الأخيرة لـ «الصقور» للتشبث بالبقاء، حيث تقوده الخسارة مباشرة ليكون أول الهابطين.

ويلتقي في المباراة الثانية في التوقيت ذاته الوصل «السابع» برصيد 32 نقطة بضيفه عجمان «التاسع» برصيد 29، ويتسلح «الإمبراطور» في المواجهة أمام ضيفه «البرتقالي» بأطول سلسلة عدم خسارة أمام المنافس في آخر 4 مواجهات بالفوز في 3 والتعادل في واحدة.

ويستضيف استاد حمدان بن زايد مواجهة الظفرة الثاني عشر برصيد 18 نقطة، والساعي لتأمين موقفه من صراع الهبوط أمام ضيفه شباب الأهلي «الخامس» برصيد 33 نقطة، والراغب بدوره في تعويض نتائجه السلبية وآخرها الخسارة أمام جاره النصر في الديربي 1-2، ولم يخسر «الفرسان» أمام الظفرة في آخر 14 مواجهة بدوري المحترفين (فاز 9 - تعادل 5)، غير أنه لن يتذوق طعم الفوز في آخر 10 مباريات خارج ملعبه في الدوري بالتعادل في 5 مباريات والخسارة في مثلها.

وتشهد مباريات الفترة المسائية، ظهور العين المتوج بلقبه الـ 14 في تاريخ الدوري، والذي نجح في حسمه بفوزه العريض في الجولة الماضية أمام ضيفه الجزيرة بخماسية نظيفة ليرفع رصيده إلى 58 نقطة، حينما يحل ضيفاً على النصر صاحب الأداء القوي والنتائج الإيجابية في الجولتين الماضيتين بالفوز في ديربيين على التوالي أمام الوصل 3-2، وشباب الأهلي 2-1، ليرفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس.

وتحمل المواجهة المرتقبة بين «العميد» و«الزعيم» الرقم 26 في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث يتفوق العين بالفوز في 17 مباراة مقابل 5 للنصر، فيما حسم التعادل 3 مباريات، علماً بأن «البنفسج» خسر مباراة واحدة في آخر 13 مواجهة أمام «الأزرق» بالفوز في 10 والتعادل في 2.

وتتوقف حظوظ الشارقة في التمسك بمركزه الحالي في وصافة الترتيب برصيد 48 نقطة، على نتيجة مواجهته أمام مضيفه بني ياس صاحب المركز الثامن برصيد 30 نقطة، ويتطلع «الملك» لتحقيق فوزه السادس على التوالي للمرة الأولى في الدوري منذ الموسم الماضي، وستكون مباراته أمام «السماوي» الـ 20 في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث يتفوق الشارقة برصيد 8 انتصارات مقابل 5 لبني ياس.

ويطارد الوحدة «الثالث» برصيد 46 نقطة والمتعثر بالتعادل في الجولة الماضية أمام عجمان 2-2، استعادة مركز الوصافة حينما يستقبل اتحاد كلباء «العاشر» برصيد 27 نقطة، ولن تكون مهمة «العنابي» سهلة أمام «النمور»، عطفاً على خوض الأخير أطول سلسلة خسارة أمام الوحدة في الدوري في آخر 3 مباريات بالفوز في مباراتين والتعادل في واحدة.

ويستقبل خورفكان «الحادي عشر» برصيد 22 نقطة والطامح لتأمين موقفه في البقاء ضيفه الجزيرة «الرابع» برصيد 45 نقطة، والساعي بدوره لتضميد جراح الخسارة القاسية أمام العين «البطل» في الجولة الماضية 0-5، وتحمل المواجهة المنتظرة الرقم 6 في تاريخ لقاءات الفريقين في الدوري، حيث يتفوق «فخر أبوظبي» برصيد 4 انتصارات مقابل فوز وحيد لـ «النسور».

مباريات اليوم

الإمارات - العروبة 18:15

الوصل - عجمان 18:15

الظفرة - شباب الأهلي 18:15

الوحدة - اتحاد كلباء 21:00

خورفكان - الجزيرة 21:00

بني ياس - الشارقة 21:00

النصر - العين 21:00