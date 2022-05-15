بدعم محمد بن زايد.. «الجو جيتسو» بساط من ذهب

مصطفى الديب (أبوظبي)

لم يكن تطور رياضة الجوجيتسو وتقدمها على مختلف الصعد سواء المحلية أو القارية وكذلك العالمية، إلا من خلال دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ورعاية سموه لها ولمختلف الأحداث التي تقام تحت مظلتها، حيث كانت بصمات سموه هي السبب الرئيس وراء النمو الكبير والاتساع الشاسع للعبة في مختلف أنحاء العالم.

ودائماً ما يشيد العالم بما يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لهذه الرياضة، التي أصبحت واحدة من أهم الرياضات العالمية، وكذلك ما تقدمه أبوظبي لمنتسبيها حتى أضحت عاصمة الجو جيتسو العالمية بلا منازع.

وعلى الصعيد المحلي كان الدعم السامي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أحد أهم علامات النجاح للعبة، التي باتت أسلوب حياة بعد أن تجاوز مشروع الجو جيتسو في دولة الإمارات حدود الرياضة، ليصل إلى ثقافة مجتمع، تستهدف الإسهام في بناء أجيال قوية تشارك في نهضة الوطن، وتحافظ على مكتسباته.

وقدمت الإمارات تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد مثالاً رائعاً للعالم، باستضافة بطولات الجو جيتسو العالمية في ظروف انتشار جائحة كورونا، ومع بداية عودة النشاط الرياضي بعد توقف دام لشهور طويلة، لتضرب الإمارات المثل في التصدي للخوف وتقديم جهود استثنائية حركت المياه الراكدة في القطاع الرياضي حول العالم.

وكانت الإمارات بشكل عام وأبوظبي بشكل خاص صاحبة فكرة البطولات الكبرى، التي حققت نجاحات منقطعة النظير وباتت وجهة لنجوم وعشاق اللعبة من مختلف أنحاء العالم، وتأتي بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو على رأس هذه البطولات، حيث إنها الأهم والأكبر والأضخم من حيث المشاركات، وكذلك من حيث الجوائز والمنافسة الفنية على البساط، وهناك كذلك بطولة العالم التي استضافتها العاصمة الإماراتية أبوظبي أكثر من مرة، وكذلك لعبت عاصمة الإمارات والكوادر الإماراتية دوراً هاماً في تطوير اللعبة، بوجود عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، حيث تطورت اللعبة آسيوياً بشكل كبير وأصبحت واحدة من أهم رياضات دورة الألعاب الآسيوية، وكل ذلك بفضل رعاية واهتمام ودعم صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله.

ولم تتوقف باكورة البطولات التي خرجت من الإمارات عند هذا الحد، فهناك بطولة أبوظبي جراند سلام التي تقام في أكبر عواصم العالم، ومدنها مثل لندن ولوس أنجلوس وموسكو وطوكيو وريو دي جانيرو.

وكان تطبيق مشروع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للجو جيتسو المدرسي بدءاً من عام 2008، البداية الحقيقية لنمو هذه الرياضة في الدولة، إذ أصبحت جزءاً من المنهج الدراسي وجرى استقطاب المدربين أصحاب الخبرة لتدريب الطلبة والطالبات في المدارس، ثم كانت الخطوة المهمة الثانية بدخول اللعبة إلى الأندية واعتمادها في مؤسسات الدولة، ما وسع قاعدة ممارسيها، وهو ما ساهم في توفير البيئة المثالية لصناعة الأبطال، لدرجة جعلت من الإمارات منافساً قوياً في كل البطولات، وآخرها ملك البساط ضمن بطولة أبوظبي جراند سلام، مما يؤكد وصول أبطال الإمارات لمرحلة كبيرة من التنافس على المستوى الاحترافي.

وهناك العديد من الأبطال الإماراتيين الذين أصبحوا نجوماً على بساط الجو جيتسو أبرزهم النجم وبطل العالم أكثر من مرة فيصل الكتبي، وكذلك الجيل الصاعد مثل عمر الفاضلي وزايد الكثيري وغيرهم.

عاصمة الفنون القتالية

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، باتت أبوظبي عاصمة للفنون القتالية، حيث نظمت أبوظبي عدداً من جولات المقاتلين الكبار حول العالم، وهو الأمر الذي تم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وليس أدل على هذا الاهتمام من استقبال سموه في قصر البحر للمصارع العالمي حبيب نور محمدوف بطل العالم للوزن الخفيف في اتحاد الفنون القتالية المختلط، الذي توج بطلاً للنزال الرئيس في بطولة «UFC» وذلك في ختام أسبوع أبوظبي للتحدي الذي أقيم في صالة «ذي أرينا» بحلبة مرسى ياس في أبوظبي.