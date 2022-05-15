الرياضة الخليجية والعربية تنعى الشيخ خليفة

معتصم عبدالله (دبي)

خيمت لليوم الثاني على الأوساط الرياضية على الصعيد المحلي والخليجي والعربي، مشاعر الحزن العميق على رحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، في الوقت الذي استمر فيه إعلان تأجيل البطولات والمسابقات، وتنكيس الأعلام بالتزامن مع حالة الحداد العام في معظم الدول.

وأعلن اتحاد غرب آسيا لكرة القدم تأجيل انطلاق البطولة الثانية لكرة القدم الشاطئية حتى 18 مايو الحالي، بدلاً من موعدها السابق 16 الشهر ذاته، تزامناً مع قرار تعليق كافة النشاطات الرياضية في المملكة العربية السعودية لمدة ثلاثة أيام، اعتباراً من الجمعة 13 مايو إلى مساء الاثنين.

وشهدت مواجهة الوداد المغربي أمام ضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي مساء الجمعة، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا «تنكيس» علم المغرب في ملعب محمد الخامس، الذي استضاف المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وكانت المملكة المغربية أعلنت الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام حداداً على فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»، بتنكيس الأعلام الوطنية على المباني الحكومية والإدارات والأماكن العمومية، وسفارات وقنصليات المغرب في الخارج.

وعلقت ملاعب خليجية أنشطتها وجرى تأجيل نهائي بطولة النخبة لكرة اليد في السعودية بين الخليج ومصر، والذي كان من المقرر إقامته في صالة الأمير نايف بن عبد العزيز مساء أمس، وغادرت الجماهير الصالة قبل بدء المواجهة بدقائق قليلة.

وأعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم إلغاء جولة كأس العالم التي كانت مقررة اليوم السبت، إضافة إلى تأجيل الجولة الثالثة من ملحق الصعود والهبوط لتقام يوم الاثنين بدلاً من السبت.

ونعى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الراحل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأعرب رئيس الاتحاد الآسيوي في تصريح إعلامي عن حزنه العميق لوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مشيراً إلى أنه ترك سيرة عطرة لمكانته المرموقة كقائد فذ بذل الغالي والنفيس في سبيل رفعة وازدهار دولة الإمارات، ودعم ومساندة القضايا الإنسانية العادلة.

وأكد آل خليفة أن الرعاية الفائقة التي أولاها الراحل لكرة القدم الإماراتية كان لها أطيب الأثر في ترسيخ مكانة بلاده على ساحة كرة القدم الآسيوية والعالمية، وأعرب سلمان عن خالص العزاء والمواساة لأسرة آل نهيان وحكومة وشعب الإمارات.

وأعلنت الكويت تأجيل انطلاق منافسات دورة الألعاب الخليجية الثالثة لمدة ثلاثة أيام لتبدأ الاثنين وتعديل الجدول الزمني للدورة.

ونعت الاتحادات والأندية والمؤسسات الرياضية في الإمارات المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، إضافة إلى الأندية الخليجية، ومنها الهلال والنصر والاتحاد وأهلي جدة في السعودية، ونادي الكويت والعربي والقادسية في الكويت.

كما نعى المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الاتحاد البحريني لكرة القدم، والاتحاد السعودي لكرة القدم الذي أجل مباريات الدوري، ووزارة الرياضة في السعودية، واللجنة الأولمبية القطرية، والاتحاد العُماني لكرة القدم، ونظيره المصري، وكذلك أندية الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز المصرية.