سلمان بن إبراهيم ينعى الشيخ خليفة بن زايد



أبوظبي (الاتحاد)



نعى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

وأعرب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة عن حزنه العميق لوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، مستذكراً السيرة العطرة لسموه، ومكانته المرموقة قائداً فذاً بذل الغالي والنفيس في سبيل رفعة وازدهار دولة الإمارات، ودعم ومساندة القضايا الإنسانية العادلة.

وأكد رئيس الاتحاد الآسيوي، أن الرعاية الفائقة التي أولاها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، لكرة القدم الإماراتية، كان لها أطيب الأثر في ترسيخ مكانة الإمارات على ساحة كرة القدم الآسيوية والعالمية.

وأعرب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة عن خالص العزاء والمواساة إلى حكومة وشعب الإمارات، داعياً الله أن يتغمد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان وحُسن العزاء.