الفلاسي يطالب وفد الإمارات بأفضل النتائج في «الخليجية»

أحمد جمال الدين (الكويت)



يترأس معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي وفد الإمارات الرسمي المشارك في النسخة الثالثة من دورة الألعاب الخليجية التي تستضيفها الكويت حتى 31 مايو الجاري، بمشاركة أكثر من 1500 رياضي، ويمثل الإمارات 285 رياضياً ورياضية في 16 لعبة فردية وجماعية، يرافقهم 39 مدرباً، و24 إدارياً، و12 أخصائياً ومعالجاً

ويضم الوفد محمد المحمود النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، ونورة السويدي عضو مجلس إدارة اللجنة رئيس اتحاد رياضة المرأة نائبين لرئيس البعثة، وعضوية المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، وسعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، ممثل الهيئة العامة للرياضة، والمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي واللواء «م» إسماعيل القرقاوي أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية، وأحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية مديراً للوفد.

وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي ضرورة مضاعفة الجهود واستثمار الفرص، لرفع راية الوطن، وتمثيله بالصورة المرجوة، وترسيخ المبادئ والمفاهيم الرياضية السامية، مثل التعاون والإخاء والسلام، والتي تتماشى مع توجهات الإمارات ورؤية قيادتها الرشيدة.

وأشار معاليه إلى أن مشاركة أبناء الإمارات في فعاليات دورة الألعاب الخليجية، ستكون لها أبعاد عديدة منها التنافس مع أبناء الوطن الخليجي الواحد الذين تربطهم علاقات أخوية وطيدة ومتينة، إضافة إلى أن هذا المحفل الخليجي فرصة لمتابعة مستويات رياضيينا المشاركين، والتعرف عليها استعداداً لقادم الاستحقاقات والمشاركات التي تشهدها الفترة المقبلة، سواءً على الصعيد القاري، أو النسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي بتركيا.

وأضاف معاليه أن النسخة الثالثة من دورة الألعاب الخليجية تشهد إدراج رياضات للمرة الأولى، مثل هوكي الجليد، الرياضات الإلكترونية والكاراتيه، مع مشاركة العنصر النسائي للمرة الأولى في دورات الألعاب الخليجية، مما يفتح المجال أمام الرياضيين، لتعزيز فرصهم في التتويج بالميداليات الملونة، ويوسع قاعدة المشاركة بشكل عام للوفد الذي يخوض المنافسات، في ظل وجود نخبة من الرياضيين المتميزين يتبارون في 16 رياضة فردية وجماعية.

وأعرب معاليه عن أمنياته لوفدنا المشارك بتحقيق أفضل النتائج والمنافسة على المراكز المتقدمة، معبراً عن ثقته في إقامة نسخة متميزة على أرض الكويت الشقيقة.

ويستهل منتخب كرة القدم للصالات مشاركته في الدورة، بلقاء الكويت غداً «السبت»، على أن يلعب مع عُمان يوم 16 مايو الجاري، والسعودية يوم 18 مايو، والبحرين يوم 22 من الشهر ذاته.

وأعرب عبد الرؤوف المرزوقي مدرب منتخبنا عن تفاؤله بتقديم مستويات طيبة، وترك بصمة إيجابية وصورة مشرفة عن كرة قدم الصالات بالإمارات، متقدماً بخالص الشكر والتقدير إلى اللجنة الأولمبية الوطنية لإتاحتها الفرصة للمشاركة في المحفل الخليجي القوي.

وتشارك غداً فاطمة الحوسني في منافسات رمي الجلة ورمي القرص ضمن مسابقات ألعاب القوى للسيدات التي تقام على مضمار وميدان أحمد الرشدان، ورقية المرزوقي في سباق 800 متر، ولطيفة الكعبي في الوثب الثلاثي، ومهرة عبد الرحمن في مسابقة 400 متر حواجز.

ويصل غداً منتخبنا الوطني لكرة السلة للرجال، ويضم قيس الشبيبي، محمد عبد اللطيف البريكي، حامد عبد اللطيف البريكي، راشد أيمن، عبد العزيز خليفة، محمد بن خاتم، حسن عبد الله، راشد الزعابي، جاسم المازمي، عمر العامري، حميد الخروصي، محمود وسيم، محمد محمود، سعيد عاشور، حسين علي، خليفة خليل سالم، عمر الأميري راشد النقبي مدير عام، عبد الله مدني مدير الفريق، الدكتور منير بن الحبيب مدرباً، سالم الظاهري مساعد مدرب، علي حتاوي مساعد مدرب، حسام الوكيل مساعد مدرب، رامي هلال معالج، بيرني جابلا معالج.

أكد عبد الرحمن السيف المتحدث الرسمي للدورة أن اللجنة الأولمبية الكويتية قررت دخول الجماهير لمتابعة جميع المنافسات بمختلف الألعاب مجاناً.