الأحد 15 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
ليفاندوفسكي يمهد طريق الرحيل!
ليفاندوفسكي يمهد طريق الرحيل!
13 مايو 2022 13:00

 
برلين (أ ف ب) 

أكدت وسائل إعلام محلية أن مهاجم بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، للموسم العاشر توالياً الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، رفض تمديد عقده المقرر نهايته في يونيو 2023، ما يمهد الطريق لرحيله عن «البافاري» هذا الصيف.
وأبرزت صحيفة «سبورت بيلد» اليومية أن «آلة التهديف روبرت ليفاندوفسكي سيغادر النادي في موعد أقصاه صيف 2023»، مضيفةً «في الأسابيع الأخيرة، أعلن أفضل لاعب في العالم في جوائز «الفيفا» 2021 لمسؤوليه في بايرن ميونيخ أنه لن يمدد عقده، الممتد لعام واحد».
وبدوره، أكد موقع «سبورت1» نقلاً عن مصادره الخاصة، هذه المعلومات.
في المقابل، شددت إدارة بايرن ميونيخ في أكثر من مناسبة، على أنها ترفض التخلي عن الهداف البولندي البالغ 33 عاماً، والذي سجل 343 هدفاً منذ وصوله إلى ملعب «أليانز أرينا» في عام 2014، قادماً من بوروسيا دورتموند، في حين أشارت وسائل الإعلام إلى أن عدم بيعه هذا الصيف يعني السماح لليفاندفسكي بالرحيل مقابل صفقة حرة في الصيف المقبل.
وحسب وسائل الإعلام الأوروبية، أجرى ليفاندوفسكي مؤخراً اتصالات مع برشلونة الإسباني، في حين اعتبر مدرب الأخير تشافي هرنانديس أن هذه الصفقة ستكون «معقدة»، بسبب الوضع المالي للنادي الكاتالوني.

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
ليفاندوفسكي
برشلونة
آخر الأخبار
أحمد بن حميد النعيمي يبارك لـ " محمد بن زايد " انتخابه رئيساً للدولة
الإمارات
أحمد بن حميد النعيمي يبارك لـ " محمد بن زايد " انتخابه رئيساً للدولة
اليوم 07:59
مريم المهيري
الإمارات
مريم المهيري: محمد بن زايد قائد فذ ذو رؤية حكمية
اليوم 07:26
محمد بن زايد.. نصير الإنسانية
الإمارات
محمد بن زايد.. نصير الإنسانية
اليوم 04:11
محمد بن زايد.. رجل السلام والتعايش والأخوّة الإنسانية
الإمارات
محمد بن زايد.. رجل السلام والتعايش والأخوّة الإنسانية
اليوم 04:11
محمد بن زايد.. رجل الإنسانية والعمل الخيري
الإمارات
محمد بن زايد.. رجل الإنسانية والعمل الخيري
اليوم 04:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©