«الكاف» يرفض طلب مصر استضافة نهائي «الأبطال»



القاهرة (أ ف ب)

رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف» طلب الاتحاد المصري استضافة المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي في 30 مايو الحالي، مجدداً تأكيده على إقامته في مدينة الدار البيضاء المغربية.

وقال الاتحاد القاري في بيان «تلقى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسالة من وزارة الشباب والرياضة المصرية، تشير إلى طلب الاتحاد المصري لكرة القدم والنادي الأهلي استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا».

وأضاف «يقدّر (الكاف) ويتفهم تماماً الشكاوى والمخاوف التي أثارها نادي الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم ويلتزم بمبادئ الإنصاف والعدالة والمساواة بين جميع الأندية والاتحادات الأعضاء».

وتابع «مع ذلك، كان الكاف ملزمًا بالالتزام بالقرار الذي اتخذته قيادته السابقة في يوليو 2019 وتنفيذه، وهو أن نهائي دوري أبطال إفريقيا سيكون من مباراة واحدة، بدلاً من النهائي المعتاد ذهاباً وإياباً».

وأكد أنه «علاوة على ذلك، فإن الكاف ملزم أيضاً بقواعد الاتحادين الأفريقي والدولي التي لا تسمح بتغيير قوانين المنافسة بمجرد انطلاقها».

وأوضح «كان المغرب والسنغال هما البلدان الوحيدان، اللذان استوفيا المعايير بعدما طلب الاتحاد الأفريقي من الاتحادات الأعضاء، البالغ عددها 54، تقديم ترشيحاتها لاستضافة نهائي دوري الأبطال، ولم تقدم مصر ترشيحها».

وأكد الاتحاد الأفريقي أن «جنوب أفريقيا ونيجيريا قدمتا وثائق أعربتا من خلالها عن اهتمامهما باستضافة النهائي، لكنهما لم تستوفيا معايير البلد المضيف في ترشيحيهما»، وأبرز أن «مصر قدمت ترشيحاً لاستضافة نهائي مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي، لكنها لم تف بمعايير البلد المضيف»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأفريقي منح بعد ذلك استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا الى المغرب، بعد أن سحبت السنغال ترشيحها».

وختم بيانه قائلاً «كما ذكرنا سابقًا، هناك مناقشات جارية حاليًا داخل «الكاف»، للعودة إلى نظام الذهاب والإياب في النهائي لتحديد الفائز بدوري أبطال أفريقيا، بدلاً من إقامة النهائي من مباراة واحدة».

وكان الأهلي قرر الثلاثاء اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية «كاس»، بعد قرار الاتحاد الأفريقي الاثنين منح المغرب حق استضافة النهائي.

وطالب الأهلي حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة «10 مرات آخرها في العامين الأخيرين»، الاتحاد الأفريقي في خطاب رسمي الأحد بضرورة نقل المباراة النهائية إلى ملعب محايد، مشيراً إلى تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وذلك بعدما اقترب هو والوداد البيضاوي المغربي من التأهل للمباراة النهائية.

ويلعب الأهلي مع مضيفه وفاق سطيف الجزائري السبت إياباً، بعدما حسم مباراة الذهاب على أرضه برباعية نظيفة، فيما يلعب الوداد البيضاوي مع ضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي مساء اليوم بعدما حسم مباراة الذهاب خارج قواعده في مصلحته 3-1.