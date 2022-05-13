تريم والزرعوني.. من يحكم «لعبة الأذكياء»؟



رضا سليم (دبي)



تدخل لعبة الأذكياء مساء غد «السبت» مرحلة جديدة في مسيرتها مع اختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد في الدورة الانتخابية التي تستمر حتى 2024، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الذي يعقد بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ورغم أن المقعد النسائي حسم للمرشحة خلود الزرعوني، لتكون أول عضو مسجل في المجلس الجديد للاتحاد، إلا أن سباق الانتخابات سيكون على الرئاسة والعضوية وفئة الشباب.

وطبقاً للوائح سيضم المجلس الجديد 7 شخصيات، هم الرئيس و4 أعضاء وعضو شبابي وآخر نسائي، على أن يتم تعيين عضوين جديدين في المجلس، بعد استلام المهمة رسمياً.

ويترشح على مقعد الرئيس تريم مطر من نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ومحمد أمين الزرعوني مرشح نادي العين للشطرنج، ويتنافس على مقاعد العضوية 5 مرشحين لاختيار 4 فقط، هم سعود الكتبي «الذيد»، ومشعل موسى آل بركت «الفجيرة للشطرنج والثقافة»، وعبدالرحمن حسن المعيني «الشارقة الثقافي للشطرنج»، وعمر عثمان ربيع النعيمي «عجمان للشطرنج»، وسيف سالم النعيمي «العين للشطرنج والألعاب الذهنية».

وفي فئة الشباب ترشح 3 شخصيات لاختيار مرشح واحد، هم ناصر عبدالله «اتحاد كلباء»، وماجد العليلي «الفجيرة للشطرنج»، ومروان عبدالوهاب العوضي «عجمان للشطرنج».

يعد سباق الرئاسة هو الصراع الأقوى في الانتخابات لأن المرشحين يملكان سيرة ذاتية متميزة، حيث يشغل محمد أمين عبدالله الزرعوني منصب الرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وحاصل على درجة الماجستير في القانون الرياضي من الجامعة الأميركية، وكان عضواً في مجلس إدارة النادي، ونائباً لرئيس مجلس الإدارة من 2013 إلى 2021، حقق خلالها فريق النادي العديد من الإنجازات، فيما يتمتع منافسه تريم مطر الرئيس التنفيذي لمجموعة الابتكار الصناعي بسيرة متميزة في «لعبة الأذكياء»، وسبق له اللعب باسم منتخب الإمارات للشطرنج بجانب أنه حكم دولي.