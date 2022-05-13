«ريل ويرلد» يواجه «بعيد» في «لوكينج ستيكس»



أبوظبي (الاتحاد)



يوافق مدرب جودلفين سعيد بن سرور أن نجم شادويل «بعيد»، سيكون من الصعب التغلب عليه في سباق لوكنج ستيكس للفئة الأولى غداً «السبت»، لكن المدرب يعتقد أن لديه حصاناً مثالياً لسباق نيوبري متمثلاً في الجواد «ريل ويرلد».

ولدي جواد ابن سرور، بطل المدربين في بريطانيا أربع مرات، خمسة انتصارات في سيرته الذاتية، رغم أن سعيد بن سرور لم يحصل على انتصار في الفئة الأولى منذ أن فاز «ثندر سنو» في كأس العالم 2019.

ولم يهزم «ريل ويرلد» في خمسة سباقات على الأرضية العشبية، ولكن يواجه «بعيد» المنافس المباشر والهائل كمرشح بنسبة 4 الى 11 للفوز بسباق نيوبري لمسافة الميل.

ويدخل «ريل ويرلد» إلى السباق بترشيح 8 إلى 1، بعد فوزه ببساق هنت كب في مهرجان رويال أسكوت في الصيف الماضي، قبل أن يذهب للفوز بسباقين للفئة الثانية، ولكن لم يكن موفقاً في سباقي كأس السعودية وكأس دبي العالمي على الأرضية الرملية.

وقال بن سرور: مستعدون للسباق، كان آخر تدريب له قد عمل فيه بشكل جيد، لقد عاد من آخر سباق له بصورة جيده، ولم يتعامل مع الأرضية الرملية، لن نركضه على الرمل مرة أخرى، سنركز فقط على العشب، إنه يفضل الأرض الجيدة، لكنني أعتقد أنه يمكن أن يركض جيداً إذا كانت سريعة.

وكان «كيب كروس» في عام 1998 أول فائز لمدرب جودولفين في سباق لوكينج ستيكس، فيما كان «فرح» في عام 2013 أحدث فائز له، وأضاف بن سرور الذي يقضي موسمه رقم 28 مدرباً: إنه سباق جيد، لقد فزنا به عدة مرات.

يذكر أن «بعيد» الذي لمع بريقه في عام 2021، فاز بسباقات بري دو مولين الفرنسي، وكوين اليزابيث ستيكس، وسيكون ابرز المنافسين على اللقب «موذر ايرث» بطلة الـ 1000 جينيز، والفائزة حديثاً بسباق الفئة الثالثة في كوراه خلال مارس الماضي.