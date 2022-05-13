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صراع «الفن النبيل» على «مهبط الطائرات»
صراع «الفن النبيل» على «مهبط الطائرات»
13 مايو 2022 11:41

 
دبي (الاتحاد)


تتجه أنظار عشاق الملاكمة حول العالم لمتابعة النزال المرتقب الذي يجمع بين أسطورة الملاكمة العالمية الأميركي فلويد مايويذر والبطل دون موري، والذي تنظمه شركة جلوبال تايتنز بدعم مجلس دبي الرياضي على مهبط الطائرات بفندق برج العرب مساء غد «السبت»، في حدث فريد يحمل سمات التميز والتفرد التي باتت ترتبط بالفعاليات التي تقام في الإمارات عموماً ودبي على وجه الخصوص.
واكتملت التجهيزات على مهبط الطائرات الذي تحول إلى حلبة ملاكمة، ستكون هي الأعلى على الإطلاق في تاريخ نزالات الملاكمة العالمية، فيما أنهى الملاكمان مايويذر ودون موري، وبقية الملاكمين المشاركين في النزالات الأخرى استعدادهم للحدث الذي سيتم بث منافساته على الهواء مباشرة إلى جميع دول العالم.
وحظي النزال باهتمام إعلامي عالمي نظراً لمكانة الملاكمين ولفكرة إقامة النزال على مهبط الطائرات في فندق برج العرب ذو فئة السبع نجوم، حيث تصدرت خبر البطولة عناوين الصحف المحلية والإقليمية والعالمية، ومن بينها صحيفة إندبندنت التي نشرت خبرها تحت عنوان «فلويد مايويذر سيقابل البطل دون مور غير المهزوم في نزال على مهبط طائرات فندق في دبي»، كما نشرت صحف ومواقع رياضية عالمية عديدة من بينها «الميرور» البريطانية، و«فوكس سبورتس»، أخباراً عن النزال وعنونت صحيفة ماركة الإسبانية خبرها بعنوان «مايويذر»: أعدكم بأنكم لم تشاهدوا نزالا مثل هذا، وتم كشف النقاب عن تفاصيل البطولة خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي.

الإمارات
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مجلس دبي الرياضي
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