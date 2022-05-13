كأس فاطمة بنت مبارك تصل إلى بوردو



أبوظبي (الاتحاد)



يستضيف مضمار بوردو في فرنسا عصر غد السبت، سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة «بري زولما»، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في نسخته الرابعة عشر.

ويأتي تنظيم هذه السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، إلى الترويج للخيول العربية الأصيلة والتراث العريق للدولة، حسب استراتيجية المهرجان.

ويشارك في السباق البالغ طوله 1600 متر مع جائزة مالية قدرها 14 ألف يورو، «7» مهرات وأفراس في سن أربع سنوات فما فوق، تتصدرها «ليلى ستار» لمهدي بن مسعود، بإشراف او تريجوديت، وقيادة اليخاندرو كورتيز.

وينافس على اللقب «جوهرة عمان» لعادل المزروعي، بإشراف تي لومير، وقيادة ارنود دو لوبين، و«ياسمين الشام» لفايز العلويط، بإشراف توماس فورسي، وقيادة أوليفييه اندجن، و«هالويشا دو بوزلس» لمارسيل ميزي، بإشراف المدربة اليزابيث جان بيرنارد، وقيادة جاري شانشيز.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.