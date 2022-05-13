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«أبيض الصالات» يواجه الكويت في «الخليجية»
«أبيض الصالات» يواجه الكويت في «الخليجية»
13 مايو 2022 11:37

الكويت (الاتحاد)


يستهل منتخب كرة القدم للصالات مشاركته في دورة الألعاب الخليجية الثالثة لدول مجلس التعاون الخليجي، بلقاء الكويت غداً السبت، على أن يلعب مع عُمان يوم 16 مايو الجاري، والسعودية يوم 18 مايو، والبحرين يوم 22 من الشهر ذاته، وتُقام جميع مباريات البطولة على ملعب صالة الشيخ سعد العبدالله الصباح في محافظة حولي.
وضمت بعثة «أبيض الصالات» 14 لاعباً وهم : راشد عبيد، عبدالله راشد، خالد محمد، سعيد جاسم، حسن علي، عبدالله محمد، عمر علي، خالد عبدالله، عبدالله جمعة، حمد حسن، عبدالله عبدالمجيد، طاهر حسن، حمد علي، أحمد حسين.

 

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