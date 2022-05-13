14 خيلاً في كأس الوثبة ستاليونز بالبرازيل



أبوظبي (الاتحاد)



يستضيف مضمار سيداد جارديم، في نادي الجوكي كلوب في ساو باولو بالبرازيل، فجر غد «السبت»، فعاليات سباقين لكأس الوثبة ستاليونز، برعاية النسخة الرابعة عشر لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأميركا.

وسيقام السباق الأول على لقب كأس الوثبة ستاليونز للأمهار للجائزة الكبرى، لمسافة 1600 متر على العشب، بمشاركة 6 خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، بما في ذلك بطل السباق العام الماضي «مينتور راش» لريكاردو صليبا وبقيادة أي سيلفا.

وهناك الجواد «هال مارك راش» لمزرعة تروث، الذي يقوده الفارس البرازيلي جورج ريكاردو حامل الرقم القياسي العالمي في معدلات الفوز برصيد 13.683 فوز، إلى جانب «جونتر راش»، و«مهاتما راش».

ويقام السباق الثاني على كأس الوثبة ستاليونز للمهرات للجائزة الكبرى لمسافة 1400 متر «عشبي»، ويستقطب 9 مهرات في سن ثلاث سنوات فما فوق، متضمنة «بيتروسكا راش»، و«نازا راش»، و«اوزريس راش»، و«ار جي كوداك».

ومنذ عام 2015، أصبحت البرازيل جزءاً من أجندة المهرجان العالمي للخيول العربية عندما نظم، في أكتوبر، السباق الأول لبطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية للمتدربين «IFAHR» في أميركا الجنوبية، والتي شارك فيها عشرة من الفرسان.

ومنذ ذلك الحين، أقيمت جميع السباقات بتنظيم رابطة مربي الخيول العربية البرازيلية «ABCCA»، وستستضيف البرازيل هذا العام سباقات من كأس الوثبة، للأمهار والمهرات.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.