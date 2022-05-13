سلطان بن شخبوط يهنئ هزاع بن زايد وطحنون بن زايد

العين (وام)



هنأ الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين، النائب الأول لرئيس هيئة الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، النائب الثاني لرئيس نادي العين، النائب الثاني لرئيس هيئة الشرف، بمناسبة تتويج العين بلقب «دوري أدنوك للمحترفين» للمرة الخامسة، في «المحترفين»، والمرة الرابعة عشرة في تاريخه.

وأكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، أن العين استحق اللقب بجدارة، نتاجاً للرؤية والجهود الهائلة التي سخرتها إدارة النادي على الصعيدين الإداري والفني، وبإسهامات والتزام كافة المنتسبين وفرع العمل، بما يتوافق مع تاريخ النادي العريق ومكانته لدى محبي كرة القدم في الإمارات، ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

وأضاف لم تكن لتتحقق تلك النتائج التي رسخت فوز وريادة نادي العين، إلا حصاداً لما بذله اللاعبين من جهد حثيث، ومتابعة وإشراف من الإدارة العليا للنادي، لتتحقق تلك النتائج المشرفة، مؤكداً أن حرص سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، على رفع النادي وتمكينه على درب الانتصارات والبطولات وتسخير كافة المقدرات، يعزز ويسهم في الارتقاء بمسيرة الرياضة الإماراتية في ظل توجيهات القيادة الرشيدة للدولة على دعم وتطوير ذلك القطاع.