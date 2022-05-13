الجودو يستعد لـ «الخليجية» في أوزبكستان



أبوظبي (الاتحاد)



اطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، على سير إعداد معسكر منتخب الجودو، المقام حالياً في أوزبكستان تحت إشراف الاتحاد الدولي، بمشاركة عدد من المنتخبات الأوروبية المتقدمة المستوى، ضمن برنامج التجهيز للمشاركة في دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة، التي تحتضنها الكويت حالياً، بمشاركة جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وتشهد مشاركة نسائية للمرة الأولى في تاريخها، في مختلف الألعاب الرياضية الفردية والجماعية.

ويشارك في معسكر أوزبكستان 7 لاعبين، تم اختيارهم للمشاركة في «الخليجية»، وهم أحمد جاسم في وزن تحت 60 كجم، وجورام شفيلي تحت 66 كجم، وسعيد النقبي تحت 73 كجم، وخليفة الحوسني تحت 81 كجم، ونوجزاري تاتالا تحت 90 كجم، وجريجوريان أرام تحت 100 كجم، وماجو معروف فوق 100 كجم، والمدرب فيكتور سكرتوف، بجانب البعثة الإدارية.

وطالب رئيس الاتحاد البعثة بضرورة الاستفادة من المعسكر الذي يختتم هذا الأسبوع، تطلعاً إلى بلوغ إنجاز جديد للجودو الإماراتي في «الخليجية»، التي تبدأ منافسات اللعبة فيها في الأسبوع الأخير من مايو الجاري، بعد ذهبية البطولة العربية التي أقيمت مؤخراً في الأردن.

ويعتبر معسكر أوزبكستان استكمالاً للمعسكر الداخلي الذي أقيم في الفجيرة عقب بطولة أنطاليا التركية، ضمن البرنامج المعد لـ «أبيض الجودو».