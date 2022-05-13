فينيسيوس «أول هاتريك» مع «الملكي»



مدريد (أ ف ب)

نفض ريال مدريد، المتوج باللقب، غبار خسارته «الديربي» أمام جاره ومضيفه أتلتيكو مدريد، بإكرامه وفادة ضيفه ليفانتي صاحب المركز الأخير بـ «نصف درزن» نظيفة من الأهداف بينها «هاتريك» لمهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، في ختام المرحلة السادسة والثلاثين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

وحسم النادي الملكي نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله رباعية تناوب على تسجيلها الفرنسيان فيرلان مندي «13»، وكريم بنزيمة «19» والبرازيليان رودريجو «34» وفينيسيوس «45».

وعزز فينيسيوس تقدم الريال بثنائية في الشوط الثاني (68 و83) محققا «الهاتريك» الأول في مسيرته مع ريال مدريد، ورافعاً رصيده الى 17 هدفاً في المركز الثالث على لائحة الهدافين.

وقال فينيسيوس «هذا أول هاتريك لي في مسيرتي مع ريال مدريد، وبعد هذا الموسم الرائع الذي أقدمه رفقة زملائي الذين يساعدونني كثيراً، أنا سعيد جداً، وكان المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي يرغب في استبدالي، فطلبت منه البقاء، من أجل تسجيل «الهاتريك» ونجحت في ذلك، وأعتقد ان هذا جيد للاستعداد للمباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا».

وقدم ريال مدريد مباراة رائعة ورغم عدم حاجته الى النقاط كونه حسم اللقب قبل اربع مراحل من نهاية الموسم، دفع بأغلب لاعبيه الأساسيين وحقق فوزاً كبيراً عزز به موقعه في الصدارة برصيد 84 نقطة، فيما تجمد رصيد ليفانتي عند 29 نقطة في المركز الأخير، وبات أول الهابطين الى الدرجة الثانية.

ووجه ريال مدريد إنذاراً إلى ليفربول الإنجليزي منافسه على لقب المسابقة القارية العريقة في 28 مايو الحالي في باريس، كما محا خسارته أمام أتلتيكو مدريد صفر-1 في المرحلة الماضية عندما دفع أنشيلوتي بتشكيلته رديفة مدعمة بالثلاثي الأساسي الألماني توني كروس والبرازيليين كازيميرو وإيدر ميليتاو.

وعاد الكرواتي لوكا مودريتش وفينيسيوس وبنزيمة والبلجيكي تيبو كورتوا الى تشكيلة الملكي، فيما جلس كازيميرو ومواطنه إيدر ميليتاو وكروس على دكة البدلاء، وغاب ماركو أسنسيو وداني كارفاخال وداني سيبايوس.

وعادل بنزيمة أسطورة النادي الملكي راوول جونزاليس كثاني أفضل هداف في تاريخ الميرينغي برصيد 323 هدفاً، وهو الهدف الـ27 لنزيمة في «الليجا» هذا الموسم معززاً صدارة لائحة الهدافين مع 11 تمريرة حاسمة، والـ44 في مختلف المسابقات هذا الموسم مع 14 تمريرة حاسمة.